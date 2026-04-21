Місто-привид: у ДПСУ показали удар по Костянтинівці авіабомбами
Російські війська щоденно б'ють по Костянтинівці Донецької області артилерією, реактивними системами залпового вогню, КАБами та ФАБами. Ворог фактично стер місто з лиця землі.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Державній прикордонній служби та показали моменту удару авіабомбами по місту.
Удари РФ по Костянтинівці
Прикордонники-оператори дронів "Феніксу" зафіксували черговий удар по Костянтинівнці важкими авіабомбами. На кадрах видно стовпи чорного диму та руїни, а вцілих будинків в населеному пунктів вже не залишилось.
У ДПСУ зазначили, що бійці фіксують воєнні злочини Росії для того, аби ворог в майбутньому не уник покарання.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на ISW писали, що Сили оборони просунулися під Костянтинівкою і Дружківкою. Водночас російські війська намагалися активізувати наступальні дії на різних ділянках фронту, однак переважно безуспішно.
Також воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку. ЗСУ ліквідували майже 50 росіян та знищили понад 20 одиниць техніки. Ворог наступав на мотоциклах та квадроциклах.
Читайте Новини.LIVE!