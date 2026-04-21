Місто-привид: у ДПСУ показали удар по Костянтинівці авіабомбами

Удар авіабомбами по Костянтинівці.

Російські війська щоденно б'ють по Костянтинівці Донецької області артилерією, реактивними системами залпового вогню, КАБами та ФАБами. Ворог фактично стер місто з лиця землі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Державній прикордонній служби та показали моменту удару авіабомбами по місту.

Удари РФ по Костянтинівці

Прикордонники-оператори дронів "Феніксу" зафіксували черговий удар по Костянтинівнці важкими авіабомбами. На кадрах видно стовпи чорного диму та руїни, а вцілих будинків в населеному пунктів вже не залишилось.

У ДПСУ зазначили, що бійці фіксують воєнні злочини Росії для того, аби ворог в майбутньому не уник покарання.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ISW писали, що Сили оборони просунулися під Костянтинівкою і Дружківкою. Водночас російські війська намагалися активізувати наступальні дії на різних ділянках фронту, однак переважно безуспішно.

Читайте також:

Також воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку. ЗСУ ліквідували майже 50 росіян та знищили понад 20 одиниць техніки. Ворог наступав на мотоциклах та квадроциклах.