РФ атаковала 19 населенных пунктов Сумщины: есть погибшая и раненые

Дата публикации 28 апреля 2026 08:22
Последствия атаки на Сумщине. Фото: Нацполиция

На Сумщине за сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Под огнем оказались почти два десятка населенных пунктов области.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Новини.LIVE.

Оккупанты атаковали Сумскую область

Как сообщает полиция, в течение суток обстрелам подверглись 19 населенных пунктов Сумской области. Наиболее трагические последствия зафиксированы в Шосткинской громаде, где в результате вражеского удара погибла женщина.

Армія РФ атакувала Сумську область
Разрушенный дом в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция

В то же время в Ямпольской громаде российские войска применили управляемые авиационные бомбы. В результате атаки ранения получили четверо мирных жителей.

Полицейские работают на местах ударов — документируют разрушения, фиксируют последствия обстрелов и собирают доказательства для дальнейшего расследования военных преступлений.

Последствия обстрелов Сумщины. Фото: Нацполиция

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение прошлой недели Россия выпустила по Украине почти две тысячи дронов.

Кроме того, стало известно, что в результате российских атак по Донецкой области погибли два человека, еще трое получили ранения.

Сумская область обстрелы погибшие пострадавшие
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
