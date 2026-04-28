Окупанти атакували Запорізьку область дронами і РЗСВ: 4 людини поранені

Загін швидкого реагування на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області внаслідок масованих російських атак за добу поранень зазнали чотири людини. Регіон опинився під інтенсивним вогнем — окупанти завдали сотні ударів по десятках населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки ударів РФ по Запорізькій області

Найбільше постраждав Запорізький район, де зафіксовано поранення отримали двоє жінок.

Загалом упродовж доби російські війська здійснили 614 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, було завдано 30 авіаційних ударів по низці сіл, серед яких Комишуваха, Зарічне, Таврійське, Юрківка та Новоолександрівка.

Крім того, окупанти застосували 389 безпілотників різних типів, переважно FPV. Під обстрілами опинилися, зокрема, Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки та інші населені пункти.

Зруйнований під час обстрілу будинок. Фото: Запорізька ОВА

Також зафіксовано 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 188 артилерійських ударів, які охопили значну частину прифронтових територій області.

Внаслідок обстрілів надійшло щонайменше 58 повідомлень про руйнування — пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Крім того, вранці 28 квітня російська армія атакувала Запоріжжя. Як повідомив Федоров, внаслідок обстрілу дістали поранення двоє чоловіків 40 та 45 років. Вони перебувають у стані середньої тяжкості під наглядом лікарів.

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія атакувала 19 населених пунктів Сумщини протягом доби. Внаслідок ударів загинула жінка, ще чотири людини отримали поранення.

Крім того, вранці 28 квітня окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі у Кривому Розі — одна людина загинула.