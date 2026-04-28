Главная Новости дня Оккупанты атаковали Запорожскую область дронами и РСЗО: 4 человека ранены

Оккупанты атаковали Запорожскую область дронами и РСЗО: 4 человека ранены

Дата публикации 28 апреля 2026 09:04
Оккупанты атаковали Запорожскую область дронами и РСЗО: 4 человека ранены
Отряд быстрого реагирования на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожской области в результате массированных российских атак за сутки ранения получили четыре человека. Регион оказался под интенсивным огнем — оккупанты нанесли сотни ударов по десяткам населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия ударов РФ по Запорожской области

Больше всего пострадал Запорожский район, где зафиксировано ранения получили две женщины.

Всего в течение суток российские войска совершили 614 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В частности, было нанесено 30 авиационных ударов по ряду сел, среди которых Камышеваха, Заречное, Таврическое, Юрковка и Новоалександровка.

Кроме того, оккупанты применили 389 беспилотников различных типов, преимущественно FPV. Под обстрелами оказались, в частности, Кушугум, Беленькое, Степногорск, Гуляйполе, Щербаки и другие населенные пункты.

Разрушенный во время обстрела дом. Фото: Запорожская ОВА

Также зафиксировано 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 188 артиллерийских ударов, которые охватили значительную часть прифронтовых территорий области.

В результате обстрелов поступило не менее 58 сообщений о разрушениях — повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Кроме того, утром 28 апреля российская армия атаковала Запорожье. Как сообщил Федоров, в результате обстрела получили ранения двое мужчин 40 и 45 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия атаковала 19 населенных пунктов Сумской области в течение суток. В результате ударов погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, утром 28 апреля оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре в Кривом Роге — один человек погиб.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
