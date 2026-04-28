Россия атаковала объект инфраструктуры в Кривом Роге: есть жертва

Пожарный тушит пожар.

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по критической инфраструктуре Кривого Рога во вторник, 28 апреля. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один госпитализирован с ранениями.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

Россия ударила по Кривому Рогу 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры Кривого Рога. Для атаки на город российская сторона применила комбинацию обычных ударных БпЛА и беспилотников с реактивными двигателями.

В результате удара погиб один человек. Еще один человек госпитализирован с ранениями, сейчас ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают профильные службы для ликвидации последствий атаки.

Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

"Еще один вражеский удар по объекту инфраструктуры. На сейчас, к сожалению, один человек погиб, один ранен", — отметил Вилкул.

Читайте также:

Александр Вилкул отметил, что коммунальные предприятия, транспортная сеть, больницы и социальные учреждения города продолжают функционировать без изменений в графиках. Ситуация в энергетической и социальной сферах города остается стабильной, несмотря на зафиксированные повреждения инфраструктуры.

Новини.LIVE писали о последствиях атаки российских войск на Сумскую область за последние сутки. Под обстрелами находилось более 20 населенных пунктов области.

Россия усилила атаки на Украину. Так президент Владимир Зеленский заявил, что только в течение прошлой недели российские войска применили против Украины более 1900 дронов.