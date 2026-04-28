Россия атаковала объект инфраструктуры в Кривом Роге: есть жертва
Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по критической инфраструктуре Кривого Рога во вторник, 28 апреля. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один госпитализирован с ранениями.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.
Россия ударила по Кривому Рогу 28 апреля
Во вторник, 28 апреля, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры Кривого Рога. Для атаки на город российская сторона применила комбинацию обычных ударных БпЛА и беспилотников с реактивными двигателями.
В результате удара погиб один человек. Еще один человек госпитализирован с ранениями, сейчас ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают профильные службы для ликвидации последствий атаки.
"Еще один вражеский удар по объекту инфраструктуры. На сейчас, к сожалению, один человек погиб, один ранен", — отметил Вилкул.
Александр Вилкул отметил, что коммунальные предприятия, транспортная сеть, больницы и социальные учреждения города продолжают функционировать без изменений в графиках. Ситуация в энергетической и социальной сферах города остается стабильной, несмотря на зафиксированные повреждения инфраструктуры.
