Головна Новини дня Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Кривому Розі: є жертва

Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Кривому Розі: є жертва

Дата публікації: 28 квітня 2026 08:33
Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Кривому Розі: є жертва
Пожежник гасить пожежу. Фото: ДСНС України

Російські окупаційні війська завдали чергового удару по критичній інфраструктурі Кривого Рогу у вівторок, 28 квітня. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одну госпіталізовано з пораненнями.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила по Кривому Розі 28 квітня

У вівторок, 28 квітня, зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури Кривого Рогу. Для атаки на місто російська сторона застосувала комбінацію звичайних ударних БпЛА та безпілотників із реактивними двигунами

Внаслідок удару загинув один чоловік. Ще одну особу госпіталізовано з пораненнями, наразі їй надається медична допомога. На місці події працюють профільні служби для ліквідації наслідків атаки.

Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот

"Ще один ворожий удар по об'єкту інфраструктури. На зараз, на жаль, один чоловік загинув, один поранений", — зазначив Вілкул.

Олександр Вілкул зазначив, що комунальні підприємства, транспортна мережа, лікарні та соціальні установи міста продовжують функціонувати без змін у графіках. Ситуація в енергетичній та соціальній сферах міста залишається стабільною, попри зафіксовані пошкодження інфраструктури.

Новини.LIVE писали про наслідки атаки російських військ на Сумську область за останню добу. Під обстрілами перебувало понад 20 населених пунктів області. 

Росія посилила атаки на Україну. Так президент Володимир Зеленський заявив, що лише впродовж минулого тижня російські війська застосували проти України понад 1900 дронів.

Анастасія Постоєнко
Автор:
Анастасія Постоєнко
