Главная Новости дня Есть пострадавший, разрушенно жилье: РФ 30 раз ударила по Днепропетровщине

Дата публикации 28 апреля 2026 09:37
Тушение пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Днепропетровской области в результате вражеских атак ранения получил мужчина. Российские войска почти три десятка раз обстреляли регион с помощью беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Армия РФ атаковала Днепропетровскую область

Под ударом оказались два района области, где зафиксированы разрушения жилья и инфраструктуры.

Больше всего атакам подвергся Никопольский район. Обстрелы пришлись по Никополю, а также по Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах. В результате ударов повреждены частные дома и хозяйственная постройка.

Во время одной из атак ранения получил мужчина. Его госпитализировали, состояние медики оценивают как средней тяжести.

Спасатели на месте попадания. Фото: Днепропетровская ОВА

Также под огнем оказался Криворожский район. В частности, удары зафиксированы в Кривом Роге и Зеленодольской громаде. В результате атак возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и грузовой автомобиль.

На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и фиксируют нанесенные разрушения.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 28 квітня
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, в Сумской области в течение суток из-за российских обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Под вражеским огнем оказались около двадцати населенных пунктов области.

В то же время в Запорожской области в результате обстрелов ранения получили четыре человека. Оккупанты совершили 614 ударов по десяткам населенных пунктов.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
