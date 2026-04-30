Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре стало больше пострадавших: фото с места атаки

В Днепре стало больше пострадавших: фото с места атаки

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 12:01
В Днепре стало больше пострадавших: фото с места атаки: фото с места атаки
Последствия российского удара по Днепровскому району. Фото: Днепропетровская ОГА

Масштабы разрушений в Днепровском районе города после российского обстрела увеличились — сейчас известно о пяти раненых и существенно поврежден жилой сектор. Спасатели уже ликвидировали пожар на месте попадания, где полностью выгорели автобус и две машины, но взрывная волна задела еще восемь машин, магазин и многоэтажку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Днепропетровской ОГА.

Последствия удара РФ по Днепру 30 апреля

Согласно обновленным данным, количество пострадавших увеличилось до пяти человек в результате вражеской атаки. Большинство из них нуждались в серьезной медицинской помощи, поэтому четверо раненых были оперативно госпитализированы в лечебные учреждения.

Атака на Дніпро 30 квітня
Пожар после удара РФ. Фото: Днепропетровский областной совет
Дніпровський район вибухи Дніпро
Выгоревший автобус. Фото: Днепропетровская ОГА

Взрыв вызвал масштабный пожар, который сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в настоящее время уже полностью потушили. Эпицентр удара пришелся на транспортную и жилую инфраструктуру. Огонь и обломки полностью уничтожили пассажирский автобус и два легковых автомобиля.

Обстріли Дніпра наслідки фото
Повреждения автомобиля от обломков. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме того, механические повреждения различной степени получили еще восемь транспортных средств, припаркованных неподалеку. Взрывная волна также не обошла близлежащие здания. Известно, что повреждены местный магазин и жилой многоквартирный дом.

Читайте также:
Росіяни завдали удару по Дніпру
Выгоревший автобус. Фото: Днепропетровская ОГА

Новини.LIVE писали о том, что Россия применила в ночь на 30 апреля более 200 дронов против Украины. Известно, сколько из них удалось сбить силам ПВО.

Россия регулярно атакует Днепропетровскую область. Для атак российские войска используют различные виды оружия. Так 28 апреля стало известно о нескольких травмированных и серьезных разрушениях в результате ударов.

Днепр Днепропетровская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации