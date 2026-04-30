В Днепре стало больше пострадавших: фото с места атаки: фото с места атаки

Последствия российского удара по Днепровскому району. Фото: Днепропетровская ОГА

Масштабы разрушений в Днепровском районе города после российского обстрела увеличились — сейчас известно о пяти раненых и существенно поврежден жилой сектор. Спасатели уже ликвидировали пожар на месте попадания, где полностью выгорели автобус и две машины, но взрывная волна задела еще восемь машин, магазин и многоэтажку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Днепропетровской ОГА.

Последствия удара РФ по Днепру 30 апреля

Согласно обновленным данным, количество пострадавших увеличилось до пяти человек в результате вражеской атаки. Большинство из них нуждались в серьезной медицинской помощи, поэтому четверо раненых были оперативно госпитализированы в лечебные учреждения.

Пожар после удара РФ. Фото: Днепропетровский областной совет

Выгоревший автобус. Фото: Днепропетровская ОГА

Взрыв вызвал масштабный пожар, который сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в настоящее время уже полностью потушили. Эпицентр удара пришелся на транспортную и жилую инфраструктуру. Огонь и обломки полностью уничтожили пассажирский автобус и два легковых автомобиля.

Повреждения автомобиля от обломков. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме того, механические повреждения различной степени получили еще восемь транспортных средств, припаркованных неподалеку. Взрывная волна также не обошла близлежащие здания. Известно, что повреждены местный магазин и жилой многоквартирный дом.

Новини.LIVE писали о том, что Россия применила в ночь на 30 апреля более 200 дронов против Украины. Известно, сколько из них удалось сбить силам ПВО.

Россия регулярно атакует Днепропетровскую область. Для атак российские войска используют различные виды оружия. Так 28 апреля стало известно о нескольких травмированных и серьезных разрушениях в результате ударов.