Главная Новости дня В Днепре возросло количество раненых из-за российского обстрела

Дата публикации 30 апреля 2026 13:13
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 30 апреля. Известно, что оккупанты ранили 11 человек. Кроме того, в результате атаки есть погибший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия российского обстрела Днепра 30 апреля

Ганжа отметил, что из 11 раненых сейчас пятеро из них госпитализированы. Кроме того, один человек в тяжелом состоянии.

Російський обстріл Дніпра 30 квітня
Последствия российского обстрела Днепра 30 апреля. Фото: Днепропетровская ОВА
Атака Росії на Дніпро 30 квітня
Удар России по Днепру 30 апреля. Фото: Днепропетровская ОВА

"Остальные раненые — в состоянии средней тяжести", — добавил глава Днепропетровской ОВА.

Сообщение Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, 30 апреля российские оккупанты атаковали Днепровский район. В результате обстрела произошел пожар.

Впоследствии стало известно, что спасатели ликвидировали огонь на месте попадания, где выгорели автобус и два автомобиля. Кроме того, пострадали еще восемь машин, магазин и многоэтажка.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
