В Днепре возросло количество раненых из-за российского обстрела

В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 30 апреля. Известно, что оккупанты ранили 11 человек. Кроме того, в результате атаки есть погибший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Ганжа отметил, что из 11 раненых сейчас пятеро из них госпитализированы. Кроме того, один человек в тяжелом состоянии.

"Остальные раненые — в состоянии средней тяжести", — добавил глава Днепропетровской ОВА.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, 30 апреля российские оккупанты атаковали Днепровский район. В результате обстрела произошел пожар.

Впоследствии стало известно, что спасатели ликвидировали огонь на месте попадания, где выгорели автобус и два автомобиля. Кроме того, пострадали еще восемь машин, магазин и многоэтажка.