Головна Новини дня У Дніпрі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

Дата публікації: 30 квітня 2026 13:13
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Дніпровського району у четвер, 30 квітня. Наразі відомо, що окупанти поранили 11 людей. Крім того, внаслідок атаки є загиблий.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 30 квітня

Ганжа зазначив, що з 11 поранених наразі пʼятеро з них госпіталізовані. Крім того, один чоловік у важкому стані.

Російський обстріл Дніпра 30 квітня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 30 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака Росії на Дніпро 30 квітня
Удар Росії по Дніпру 30 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Решта поранених — у стані середньої тяжкості", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.

Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 30 квітня російські окупанти атакували Дніпровський район. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Згодом стало відомо, що рятувальники ліквідували вогонь на місці влучання, де вигоріли автобус та два автомобілі. Крім того, постраждали ще вісім машин, крамниця та багатоповерхівка.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
