РФ знову атакувала Дніпро: у місті горить об'єкт інфраструктури

Пожежа у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни пізно ввечері, 25 квітня, вчергове завдали удар по Дніпру. Наразі у місті палає об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Дніпро знову під ударом

Ввечері глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram написав наступне:

"Знову ворожа атака на Дніпро. Зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури. Екстрені служби уже стали до роботи. Попередньо, минулося без постраждалих", — йшлося у повідомленні о 23:48.

Майже через годину він показав кадри пожежі у Дніпрі.

Публікації глави Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 25 квітня завдали комбінованого удару по Дніпру. Ворог атакував місто дронами, балістичними ракетами, а вдень обстріли продовжились. Зокрема, внаслідок нічної атаки у місті були пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин. Вдень приблизно в обід був черговий удар по будинку. Окрім того, через ворожі атаки були постраждалі.

Також ми писали, що удари РФ по Дніпру тривали понад 20 годин. Внаслідок атаки загинули шестеро людей.