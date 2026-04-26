Головна Новини дня РФ знову атакувала Дніпро: у місті горить об'єкт інфраструктури

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 01:12
Пожежа у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни пізно ввечері, 25 квітня, вчергове завдали удар по Дніпру. Наразі у місті палає об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Дніпро знову під ударом

Ввечері глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram написав наступне:

"Знову ворожа атака на Дніпро. Зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури. Екстрені служби уже стали до роботи. Попередньо, минулося без постраждалих", — йшлося у повідомленні о 23:48.

Майже через годину він показав кадри пожежі у Дніпрі.

РФ знову атакувала Дніпро: у місті горить об'єкт інфраструктури - фото 1
Публікації глави Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 25 квітня завдали комбінованого удару по Дніпру. Ворог атакував місто дронами, балістичними ракетами, а вдень обстріли продовжились. Зокрема, внаслідок нічної атаки у місті були пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин. Вдень приблизно в обід був черговий удар по будинку. Окрім того, через ворожі атаки були постраждалі.

Також ми писали, що удари РФ по Дніпру тривали понад 20 годин. Внаслідок атаки загинули шестеро людей.

пожежа Дніпро війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
