РФ снова атаковала Днепр: в городе горит объект инфраструктуры

Пожар в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне поздно вечером, 25 апреля, в очередной раз нанесли удар по Днепру. Сейчас в городе пылает объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Днепр снова под ударом

Вечером глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в своем Telegram написал следующее:

"Опять вражеская атака на Днепр. Загорелся пожар на объекте инфраструктуры. Экстренные службы уже приступили к работе. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорилось в сообщении в 23:48.

Почти через час он показал кадры пожара в Днепре.

Публикации главы Днепропетровской ОГА. Фото: скриншот

Как сообщало Новости.LIVE, россияне в ночь на 25 апреля нанесли комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город дронами, баллистическими ракетами, а днем обстрелы продолжились. В частности, в результате ночной атаки в городе были повреждены дома, предприятия, машины и магазин. Днем примерно в обед был очередной удар по дому. Кроме того, из-за вражеских атак были пострадавшие.

Также мы писали, что удары РФ по Днепру продолжались более 20 часов. В результате атаки погибли шесть человек.