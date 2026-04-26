Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ снова атаковала Днепр: в городе горит объект инфраструктуры

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 01:12
Пожар в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне поздно вечером, 25 апреля, в очередной раз нанесли удар по Днепру. Сейчас в городе пылает объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Днепр снова под ударом

Вечером глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в своем Telegram написал следующее:

"Опять вражеская атака на Днепр. Загорелся пожар на объекте инфраструктуры. Экстренные службы уже приступили к работе. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорилось в сообщении в 23:48.

Почти через час он показал кадры пожара в Днепре.

РФ снова атаковала Днепр: в городе горит объект инфраструктуры - фото 1
Публикации главы Днепропетровской ОГА. Фото: скриншот

Как сообщало Новости.LIVE, россияне в ночь на 25 апреля нанесли комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город дронами, баллистическими ракетами, а днем обстрелы продолжились. В частности, в результате ночной атаки в городе были повреждены дома, предприятия, машины и магазин. Днем примерно в обед был очередной удар по дому. Кроме того, из-за вражеских атак были пострадавшие.

Также мы писали, что удары РФ по Днепру продолжались более 20 часов. В результате атаки погибли шесть человек.

пожар Днепр война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации