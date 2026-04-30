Окупанти завдали удару по Дніпру: фоторепортаж з місця подій
Російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в Дніпрі 30 квітня. Внаслідок вибуху постраждали 15 людей, частину з них госпіталізовано
Фото з місця подій ділиться журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук.
Наслідки удару РФ по Дніпру
Епіцентр удару припав на транспортну та житлову інфраструктуру. Внаслідок вибуху повністю знищено пасажирський автобус і два легкові автомобілі, а також ще вісім транспортних засобів, які були припарковані поруч.
Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі будівлі. Зокрема, відомо про руйнування місцевого магазину та багатоквартирного житлового будинку.
Раніше Новини.LIVE повідомляли , 30 квітня російські війська атакувала безпілотниками Дніпровський район.
Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, внаслідок удару постраждали щонайменше 15 людей, також одна людина — загинула.