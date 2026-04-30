Окупанти завдали удару по Дніпру: фоторепортаж з місця подій

Наслідки атаки по Дніпру 30 квітня.

Російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в Дніпрі 30 квітня. Внаслідок вибуху постраждали 15 людей, частину з них госпіталізовано

Фото з місця подій ділиться журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук.

Наслідки удару РФ по Дніпру

Наслідки обстрілу РФ у Дніпрі.

Ліквідація наслідків обстрілу.

Епіцентр удару припав на транспортну та житлову інфраструктуру. Внаслідок вибуху повністю знищено пасажирський автобус і два легкові автомобілі, а також ще вісім транспортних засобів, які були припарковані поруч.

Знищений автобус після удару РФ.

Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі будівлі. Зокрема, відомо про руйнування місцевого магазину та багатоквартирного житлового будинку.

Зруйнована будівля у Дніпрі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли , 30 квітня російські війська атакувала безпілотниками Дніпровський район.

Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, внаслідок удару постраждали щонайменше 15 людей, також одна людина — загинула.