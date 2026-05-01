РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Сумщині: 12 людей поранені

Рятувальник під час гасіння пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська протягом доби здійснили серію атак по прикордонних громадах Сумської області. Внаслідок обстрілів поранено 12 мирних жителів, зафіксовано значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає Новини.LIVE.

РФ атакувала Сумщину мінометами і дронами

Окупанти застосовували ударні безпілотники, міномети та інші види озброєння. У Сумській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, транспорт і об'єкти інфраструктури, зокрема газопровід.

У Шосткинській громаді зафіксовано масштабні руйнування житла, господарських споруд, транспорту, а також об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури.

Найбільше постраждала Середино-Будська громада, де внаслідок кількох атак поранено вісьмох цивільних. Зокрема, 39-річна жінка та 67-річний чоловік травмувалися після влучання дрона в автобус. Ще троє чоловіків отримали поранення через удар по мотоциклу, а інші постраждали внаслідок мінометного обстрілу.

Пошкоджений автобус після удару. Фото: Нацполіція

У Глухівській громаді через атаку безпілотника поранено 51-річного чоловіка. В Охтирському районі, у Великописарівській громаді, внаслідок удару дрона по цивільному автомобілю травмовано 61-річного чоловіка.

Також у Конотопському районі зафіксовано двоє постраждалих: у Путивльській громаді поранення отримав 54-річний чоловік, а в Новослобідській — 68-річний місцевий житель.

На місцях атак працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази воєнних злочинів Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, війська РФ масовано атакували Запорізьку область, здійснивши за добу 864 обстріли. Внаслідок ворожого вогню пошкоджено десятки об'єктів інфраструктури, а в Запорізькому районі поранення дістала 49-річна жінка.

Також напередодні окупанти завдали удару по транспортній і житловій інфраструктурі у Дніпрі. Внаслідок удару одна людина загинула та ще 15 осіб отримали поранення.