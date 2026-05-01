Головна Новини дня Росія атакує захід України: вибухи в Тернополі та на Вінниччині

Росія атакує захід України: вибухи в Тернополі та на Вінниччині

Дата публікації: 1 травня 2026 13:26
Російський дрон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російські окупанти у пʼятницю, 1 травня, атакують захід України ударними дронами. Зокрема, вибухи лунають в Тернополі та у Вінницькій області. У регіонах працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про рух ударних дронів у напрямку Тернополя, Хмельниччини та Житомирщини. Крім того, є безпілотники курсом на Одесу.

null
Рух дронів. Фото: t.me/tryvoga_chomu

"Тернопіль, Житомир — залишайтесь в укриттях. Нові дрони у напрямку міст", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

За інформацією моніторингового Telegram-каналу, близько 30 дронів продовжуть рух у напрямку Тернополя, а також десять до Житомира.

null
Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 1 травня
Карта повітряних тривог станом на 1 травня 13:30. Фото: alerts.in.ua

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА, російські окупанти продовжують терор мирного населення та екстерних служб у Херсонській області. Зокрема, дрон вбив 65-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.

А упродовж доби загарбники атакували прикордонні громади Сумської області. Ворог поранив 12 людей. Крім того, зафіксовано руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
