Росія атакує захід України: вибухи в Тернополі та на Вінниччині

Російські окупанти у пʼятницю, 1 травня, атакують захід України ударними дронами. Зокрема, вибухи лунають в Тернополі та у Вінницькій області. У регіонах працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 1 травня

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про рух ударних дронів у напрямку Тернополя, Хмельниччини та Житомирщини. Крім того, є безпілотники курсом на Одесу.

"Тернопіль, Житомир — залишайтесь в укриттях. Нові дрони у напрямку міст", — йдеться у повідомленні.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу, близько 30 дронів продовжуть рух у напрямку Тернополя, а також десять до Житомира.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА, російські окупанти продовжують терор мирного населення та екстерних служб у Херсонській області. Зокрема, дрон вбив 65-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.

А упродовж доби загарбники атакували прикордонні громади Сумської області. Ворог поранив 12 людей. Крім того, зафіксовано руйнування житлової та цивільної інфраструктури.