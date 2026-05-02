Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ второй раз за день ударила по маршрутке в Херсоне: ранен водитель

РФ второй раз за день ударила по маршрутке в Херсоне: ранен водитель

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 12:30
РФ второй раз за день ударила по маршрутке в Херсоне: ранен водитель
Последствия российского удара по маршрутке в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты в субботу, 2 мая, снова нанесли удар по маршрутке в Херсоне. Это уже вторая подобная атака за день. В результате обстрела водитель получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Херсона 2 мая

Прокудин отметил, что около 10:40 российский беспилотник попал в автобус в Центральном районе Херсона.

Російський обстріл Херсона 2 травня
Последствия российского обстрела Херсона 2 мая. Фото: t.me/olexandrprokudin
Удар російського дрону по маршрутці в Херсоні 2 травня
Удар России по маршрутке в Херсоне 2 мая. Фото: t.me/olexandrprokudin

"Из-за вражеского удара пострадал водитель. Сейчас он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь", — рассказал он.

Реклама
Атака Росії на Херсон 2 травня
Атака России на Херсон 2 мая. Фото: t.me/olexandrprokudin
Пост Прокудина. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОГА, 2 мая российские оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне и ранили семь человек. Кроме того, враг убил двух человек.

Реклама

Захватчики продолжают массированный террор Херсонщины, атакуя мирное население и экстренные службы. В частности, недавно российский дрон убил 65-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

война Херсон обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации