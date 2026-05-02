РФ второй раз за день ударила по маршрутке в Херсоне: ранен водитель

Последствия российского удара по маршрутке в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты в субботу, 2 мая, снова нанесли удар по маршрутке в Херсоне. Это уже вторая подобная атака за день. В результате обстрела водитель получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Херсона 2 мая

Прокудин отметил, что около 10:40 российский беспилотник попал в автобус в Центральном районе Херсона.

"Из-за вражеского удара пострадал водитель. Сейчас он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь", — рассказал он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОГА, 2 мая российские оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне и ранили семь человек. Кроме того, враг убил двух человек.

Захватчики продолжают массированный террор Херсонщины, атакуя мирное население и экстренные службы. В частности, недавно российский дрон убил 65-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.