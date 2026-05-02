Российский дрон попал в маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые
Российские оккупанты ударили дроном по маршрутке в Херсоне. В результате атаки есть погибшие и раненые. Все пострадавшие находятся в больнице с минно-взрывными травмами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Среди пострадавших в Херсоне есть коммунальщики
"Ориентировочно в 07:00 российские террористы ударили с беспилотника по маршрутке в Днепровском районе Херсона. На месте погибли два человека — коммунальщик и женщина. Их личности сейчас устанавливают", — говорится в сообщении.
Ранения получили еще семь человек — шесть мужчин и одна женщина. Также среди пострадавших есть четверо работников коммунальной службы. Всех пострадавших доставили в больницу.
"Предварительно, они получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — отметили в ОВА.
Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в течение суток совершили более 850 обстрелов Запорожья. Три человека получили ранения. Также есть много повреждений.
Кроме того, в пятницу, 1 мая, РФ нанесла дроновой удар по Тернополю. В результате атаки пострадали 10 человек. Часть из них в тяжелом состоянии. Зафиксировано несколько попаданий.