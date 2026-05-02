Главная Новости дня Российский дрон попал в маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые

Российский дрон попал в маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые

Дата публикации 2 мая 2026 08:26
Маршрутка после атаки РФ после атаки РФ. Фото: Херсонская ОГА

Российские оккупанты ударили дроном по маршрутке в Херсоне. В результате атаки есть погибшие и раненые. Все пострадавшие находятся в больнице с минно-взрывными травмами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Сообщение Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Среди пострадавших в Херсоне есть коммунальщики

"Ориентировочно в 07:00 российские террористы ударили с беспилотника по маршрутке в Днепровском районе Херсона. На месте погибли два человека коммунальщик и женщина. Их личности сейчас устанавливают", — говорится в сообщении.

Ранения получили еще семь человек — шесть мужчин и одна женщина. Также среди пострадавших есть четверо работников коммунальной службы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Выбитое окно в маршрутке. Фото: Херсонская ОВА

"Предварительно, они получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — отметили в ОВА.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в течение суток совершили более 850 обстрелов Запорожья. Три человека получили ранения. Также есть много повреждений.

Кроме того, в пятницу, 1 мая, РФ нанесла дроновой удар по Тернополю. В результате атаки пострадали 10 человек. Часть из них в тяжелом состоянии. Зафиксировано несколько попаданий.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
