РФ за сутки 850 раз ударила по Запорожью: есть раненые

В течение суток российские оккупанты нанесли 857 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак три человека получили ранения. Поступило 60 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Российские захватчики нанесли 28 авиационных ударов по Новониколаевке, Камышевахе, Заречном, Юрковке, Одаровке, Любицком, Лесном, Счастливом, Зарнице, Рыбальском, Орехове, Никольском, Воздвижевке, Верхней Терсе, Копанях, Васиновке, Омельнике, Ровно, Красной Кринице и Гуляйпольском.

Кроме того, было запущено 620 беспилотников различной модификации. Преимущественно это были FPV-дроны. А также зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За сутки было осуществлено 203 удара из артиллерии. Попадания зафиксированы в Червоноднепровке, Новояковлевке, Степногорске, Приморском, Степном, Павловке, Лукьяновском, Орехове, Гуляйполе, Железнодорожном, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Волшебном, Гуляйпольском, Староукраинке, Святопетровке, Варваровке, Еленоконстантиновке и Доброполье.

Также сегодня Россия ударила по областному центру. В результате атаки в жилом доме взрывной волной повреждены окна и балконы.

Как писали Новини.LIVE, в пятницу, 1 мая, Россия массированно атаковала Тернополь. Ранены 10 человек, часть из них в тяжелом состоянии. Есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты города.

Кроме того, в ночь на 1 мая Россией было запущено по Украине 210 дронов. Силы ПВО сбили большинство из них — 190. Однако 20 БпЛА таки попали на 14 локациях.