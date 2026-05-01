Подоляк объяснил, почему Россия является искусственным государством

Дата публикации 1 мая 2026 19:59
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия — это государство искусственное, которого не существует. Кроме того, нет русского языка. По словам Подоляка, это все где-то было украдено.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Россия — искусственное государство

"Нет идеи России как таковой, нет "русского мира" как такового. Есть "русский мир" как насилие, да, это концепция внешнеполитическая, но нет ничего этого, и поэтому нет никакого языка на самом деле", — отметил Подоляк.

По его словам, война окончательно ставит точку на проекте под названием "Российская Федерация".

"То, что сегодня происходит, в том числе вокруг переговорного процесса, это как раз о переформатировании субъектностей стран. Есть субъектность Украины, которая готова к совместным предприятиям, к совместным архитектурам безопасности, к экспорту оружия в необходимом количестве", — говорит советник ОП.

Подоляк подчеркнул, что Россия готова к бесконечным заявлениям о том, что они "взяли село из пяти домов в Донецкой области".

Отметим, Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE заявил, что сдача Донбасса приведет к новым требованиям России сдать Запорожье и Херсонщину. Он категорически отрицает эффективность такого подхода.

Кроме того, советник ОП подчеркнул, что для России прекращение войны может стать фатальным ударом. По словам Подоляка, власти страны-террористки вынуждены продолжать боевые действия для удержания контроля внутри РФ.

война Михаил Подоляк Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
