Подоляк пояснив, чому Росія є штучною державою

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія — це держава штучна, якої не існує. Крім того, немає російської мови. За словами Подоляка, це все десь було вкрадено.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галина Остаповець.

Росія — штучна держава

"Немає ідеї Росії як такої, немає "русского мира" як такого. Є "русский мир" як насилля, так, це концепція зовнішньополітична, але немає нічого цього, і тому немає ніякої мови насправді", — зазначив Подоляк.

За його словами, війна остаточно ставить крапку на проєкті під назвою "Російська Федерація".

"Те, що сьогодні відбувається, в тому числі навколо переговорного процесу, це якраз про переформатування суб'єктностей країн. Є суб'єктність України, яка готова до спільних підприємств, до спільних архітектур безпекових, до експорту зброї в необхідній кількості", — каже радник ОП.

Подоляк наголосив, що Росія готова до нескінченних заяв про те, що вони "взяли село з пʼяти домів у Донецькій області".

Зазначимо, Михайло Подоляк в інтервʼю Новини.LIVE заявив, що здача Донбасу призведе до нових вимог Росії здати Запоріжжя та Херсонщину. Він категорично заперечив ефективність такого підходу.

Крім того, радник ОП наголосив, що для Росії припинення війни може стати фатальним ударом. За словами Подоляка, влада країни-терористки змушена продовжувати бойові дії для утримання контролю всередині РФ.