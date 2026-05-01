Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Подоляк: Зупинка війни для РФ означатиме катастрофу режиму

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 08:19
Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для Кремля припинення війни може стати фатальним ударом. За його словами, російська влада змушена продовжувати бойові дії, щоб утримати контроль усередині країни.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Подоляк заявив, що Путіну легше продовжувати війну, ніж її завершити

Він охарактеризував ситуацію в Росії як критичну. За словами радника ОП, для російського диктатора Володимира Путіна зупинка війни означатиме серйозні внутрішні ризики.

"Для російського диктатора зупинка бойових дій означатиме катастрофу режиму. Єдиний спосіб для Путіна втримати владу — це продовжувати масштабну утилізацію власних громадян на фронті", — наголосив Подоляк.

Він також різко висловився про склад російських військ. Він наголосив, що значна частина з них має кримінальне минуле і повернення таких людей з фронту буде мати значні наслідки для путінського суспільства.

"Це ж не люди з цінностями, це люди, які прийшли вбивати за гроші. Велика частка цих людей — з традиційного російського ГУЛАГу. Вони вбивали до цього, сиділи по 20 років, потім прийшли вбивати вже офіційно за гроші", — заявив він.

Також Подоляк повідомив Новини.LIVE, що повноцінний переговорний процес між Україною та Росією наразі поставлений на паузу, однак контакти між сторонами зберігаються на гуманітарному рівні.

Водночас радник Офісу президента розкритикував дії представників адміністрації США, які неодноразово відвідували Москву, але досі не здійснили візиту до України, що протистоїть агресії.

Михайло Подоляк війна в Україні Росія
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації