Подоляк: Зупинка війни для РФ означатиме катастрофу режиму

Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для Кремля припинення війни може стати фатальним ударом. За його словами, російська влада змушена продовжувати бойові дії, щоб утримати контроль усередині країни.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Подоляк заявив, що Путіну легше продовжувати війну, ніж її завершити

Він охарактеризував ситуацію в Росії як критичну. За словами радника ОП, для російського диктатора Володимира Путіна зупинка війни означатиме серйозні внутрішні ризики.

"Для російського диктатора зупинка бойових дій означатиме катастрофу режиму. Єдиний спосіб для Путіна втримати владу — це продовжувати масштабну утилізацію власних громадян на фронті", — наголосив Подоляк.

Він також різко висловився про склад російських військ. Він наголосив, що значна частина з них має кримінальне минуле і повернення таких людей з фронту буде мати значні наслідки для путінського суспільства.

Читайте також:

"Це ж не люди з цінностями, це люди, які прийшли вбивати за гроші. Велика частка цих людей — з традиційного російського ГУЛАГу. Вони вбивали до цього, сиділи по 20 років, потім прийшли вбивати вже офіційно за гроші", — заявив він.

Також Подоляк повідомив Новини.LIVE, що повноцінний переговорний процес між Україною та Росією наразі поставлений на паузу, однак контакти між сторонами зберігаються на гуманітарному рівні.

Водночас радник Офісу президента розкритикував дії представників адміністрації США, які неодноразово відвідували Москву, але досі не здійснили візиту до України, що протистоїть агресії.