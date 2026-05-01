Подоляк: Остановка войны для РФ будет означать катастрофу режима

Дата публикации 1 мая 2026 08:19
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Кремля прекращение войны может стать фатальным ударом. По его словам, российские власти вынуждены продолжать боевые действия, чтобы удержать контроль внутри страны.

Об этом Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Подоляк заявил, что Путину легче продолжать войну, чем ее завершить

Он охарактеризовал ситуацию в России как критическую. По словам советника ОП, для российского диктатора Владимира Путина остановка войны будет означать серьезные внутренние риски.

"Для российского диктатора остановка боевых действий будет означать катастрофу режима. Единственный способ для Путина удержать власть — это продолжать масштабную утилизацию собственных граждан на фронте", — подчеркнул Подоляк.

Он также резко высказался о составе российских войск. Он отметил, что значительная часть из них имеет криминальное прошлое и возвращение таких людей с фронта будет иметь значительные последствия для путинского общества.

Читайте также:

"Это же не люди с ценностями, это люди, которые пришли убивать за деньги. Большая доля этих людей — из традиционного российского ГУЛАГа. Они убивали до этого, сидели по 20 лет, потом пришли убивать уже официально за деньги", — заявил он.

Также Подоляк сообщил Новини.LIVE, что полноценный переговорный процесс между Украиной и Россией пока поставлен на паузу, однако контакты между сторонами сохраняются на гуманитарном уровне.

В то же время советник Офиса президента раскритиковал действия представителей администрации США, которые неоднократно посещали Москву, но до сих пор не совершили визита в Украину, противостоящую агрессии.

