Здача Донбасу призведе до втрати Запоріжжя: прогноз Подоляка

Михайло Подоляк.

Будь-які ілюзії щодо можливості завершити війну шляхом передачі Росії територій Донецької та Луганської областей є хибними, адже за цим неминуче послідують вимоги здати Запоріжжя та Херсонщину. Радник Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що єдиним робочим сценарієм для миру залишається виключно жорсткий мілітарний та економічний примус Москви.

Про це Михайло Подоляк розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Подоляк пояснив перспективи для України після потенційної здачі Донбасу

Посадовець звернув увагу на риторику російського керівництва, зокрема на ультиматуми помічника президента РФ Юрія Ушакова. Останній прямо заявляє, що лише повна передача під контроль Москви Донеччини та Луганщини може стати приводом для початку дискусій про закінчення війни.

Радник ОП категорично заперечив ефективність такого підходу та висловив здивування позицією тих, хто вірить у можливість домовитися з агресором таким чином.

"Коли хтось думає, що якщо передадуть Росії Донецьку і Луганську в повному обсязі, на цьому все закінчиться. Ні, Ушаков прямо говорить, для того, щоб ми почали дискусію про закінчення війни, ви маєте нам віддати Донецьку і Луганську область", — прокоментував ситуацію представник Офісу президента.

Він наголосив, що будь-яка зафіксована передача регіонів автоматично запустить ланцюгову реакцію нових ультиматумів з боку Росії щодо інших українських земель.

"Це буде означати, що у вас на столі буде "Віддайте Запорізьку, віддайте Херсонську" і далі, і далі", — підкреслив Михайло Подоляк.

За словами посадовця, головна проблема полягає у відсутності бажання Москви зупинятися без зовнішнього впливу.

"А хто взагалі сказав, що Росія хоче завершити війну без примусу? Я наголошую на тому, якщо ви будете її примушувати через певні технології, ми про них знову ж таки неодноразово казали, мілітарні, які системно сьогодні використовує Україна, і економічні, які не системно використовує глобальний світ, то тоді так, ви примусите Росії до кінця війни", — сказав Михайло Подоляк.

Також Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE розкритикував дії американської делегації. Він зазначив, що вони неодноразово відвідували Росію, але уникають візитів до Києва.

Окрім того Михайло Подоляк розповів, яка ситуація з переговорами зараз. Він вказав, який напрям досі обговорюється з росіянами на постійній основі.

Окремо про здачу Донбасу неодноразово висловлювався президент Володимир Зеленський. Він зазначав, що наразі немає жодних гарантій безпеки, які дозволили б зробити такий ризикований крок.