Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сдача Донбасса приведет к потере Запорожья: прогноз Подоляка

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 14:42
Михаил Подоляк. Фото: Новости.LIVE

Любые иллюзии относительно возможности завершить войну путем передачи России территорий Донецкой и Луганской областей являются ошибочными, ведь за этим неизбежно последуют требования сдать Запорожье и Херсонщину. Советник Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что единственным рабочим сценарием для мира остается исключительно жесткое милитаристское и экономическое принуждение Москвы.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Подоляк объяснил перспективы для Украины после потенциальной сдачи Донбасса

Чиновник обратил внимание на риторику российского руководства, в частности на ультиматумы помощника президента РФ Юрия Ушакова. Последний прямо заявляет, что только полная передача под контроль Москвы Донетчины и Луганщины может стать поводом для начала дискуссий об окончании войны.

Советник ОП категорически отрицает эффективность такого подхода и выразил удивление позицией тех, кто верит в возможность договориться с агрессором таким образом.

"Когда кто-то думает, что если передадут России Донецк и Луганск в полном объеме, на этом все закончится. Нет, Ушаков прямо говорит, для того, чтобы мы начали дискуссию об окончании войны, вы должны нам отдать Донецкую и Луганскую область", — прокомментировал ситуацию представитель Офиса президента.

Читайте также:

Он подчеркнул, что любая зафиксированная передача регионов автоматически запустит цепную реакцию новых ультиматумов со стороны России в отношении других украинских земель.

"Это будет означать, что у вас на столе будет "Отдайте Запорожскую, отдайте Херсонскую" и дальше, и дальше", — подчеркнул Михаил Подоляк.

По словам чиновника, главная проблема заключается в отсутствии желания Москвы останавливаться без внешнего воздействия.

"А кто вообще сказал, что Россия хочет завершить войну без принуждения? Я подчеркиваю, если вы будете ее принуждать через определенные технологии, мы о них опять же неоднократно говорили, милитаристские, которые системно сегодня использует Украина, и экономические, которые не системно использует глобальный мир, то тогда да, вы принудите Россию к концу войны", — сказал Михаил Подоляк.

Также Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE раскритиковал действия американской делегации. Он отметил, что они неоднократно посещали Россию, но избегают визитов в Киев.

Кроме того Михаил Подоляк рассказал, какова ситуация с переговорами сейчас. Он указал, какое направление до сих пор обсуждается с россиянами на постоянной основе.

Отдельно о сдаче Донбасса неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что пока нет никаких гарантий безопасности, которые позволили бы сделать такой рискованный шаг.

Донбасс Михаил Подоляк Запорожье
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации