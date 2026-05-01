Сдача Донбасса приведет к потере Запорожья: прогноз Подоляка

Михаил Подоляк.

Любые иллюзии относительно возможности завершить войну путем передачи России территорий Донецкой и Луганской областей являются ошибочными, ведь за этим неизбежно последуют требования сдать Запорожье и Херсонщину. Советник Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что единственным рабочим сценарием для мира остается исключительно жесткое милитаристское и экономическое принуждение Москвы.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Подоляк объяснил перспективы для Украины после потенциальной сдачи Донбасса

Чиновник обратил внимание на риторику российского руководства, в частности на ультиматумы помощника президента РФ Юрия Ушакова. Последний прямо заявляет, что только полная передача под контроль Москвы Донетчины и Луганщины может стать поводом для начала дискуссий об окончании войны.

Советник ОП категорически отрицает эффективность такого подхода и выразил удивление позицией тех, кто верит в возможность договориться с агрессором таким образом.

"Когда кто-то думает, что если передадут России Донецк и Луганск в полном объеме, на этом все закончится. Нет, Ушаков прямо говорит, для того, чтобы мы начали дискуссию об окончании войны, вы должны нам отдать Донецкую и Луганскую область", — прокомментировал ситуацию представитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что любая зафиксированная передача регионов автоматически запустит цепную реакцию новых ультиматумов со стороны России в отношении других украинских земель.

"Это будет означать, что у вас на столе будет "Отдайте Запорожскую, отдайте Херсонскую" и дальше, и дальше", — подчеркнул Михаил Подоляк.

По словам чиновника, главная проблема заключается в отсутствии желания Москвы останавливаться без внешнего воздействия.

"А кто вообще сказал, что Россия хочет завершить войну без принуждения? Я подчеркиваю, если вы будете ее принуждать через определенные технологии, мы о них опять же неоднократно говорили, милитаристские, которые системно сегодня использует Украина, и экономические, которые не системно использует глобальный мир, то тогда да, вы принудите Россию к концу войны", — сказал Михаил Подоляк.

Также Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE раскритиковал действия американской делегации. Он отметил, что они неоднократно посещали Россию, но избегают визитов в Киев.

Кроме того Михаил Подоляк рассказал, какова ситуация с переговорами сейчас. Он указал, какое направление до сих пор обсуждается с россиянами на постоянной основе.

Отдельно о сдаче Донбасса неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что пока нет никаких гарантий безопасности, которые позволили бы сделать такой рискованный шаг.