Тернополь атаковали 50 "Шахедов": есть попадания и пострадавшие

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Тернопольщины

Над Тернополем сегодня было зафиксировано более 50 "Шахедов". В результате атаки есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты города. 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала.

Сообщение Сергея Надала. Фото: скриншот

В Тернополе 10 пострадавших

В городе было зафиксировано более 20 взрывов. Повреждены промышленные объекты и инфраструктура.

"По состоянию на эту минуту известно о 10 раненых. Среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Информации о погибших нет", — говорится в сообщении.

Исследование вредных веществ в воздухе в Тернополе. Фото: ГСЧС Тернопольщины

Кроме того, во время атаки были повреждены линии электроснабжения. Их уже восстановили.

"Продолжаются работы по ликвидации пожара и обследование территории", — отметил мэр.

