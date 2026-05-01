Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Тернополь атаковали 50 "Шахедов": есть попадания и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 15:36
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Тернопольщины

Над Тернополем сегодня было зафиксировано более 50 "Шахедов". В результате атаки есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты города. 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала.

Надал
Сообщение Сергея Надала. Фото: скриншот

В Тернополе 10 пострадавших

В городе было зафиксировано более 20 взрывов. Повреждены промышленные объекты и инфраструктура.

"По состоянию на эту минуту известно о 10 раненых. Среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Информации о погибших нет", — говорится в сообщении.

рятувальники вимірюють забруднення повітря
Исследование вредных веществ в воздухе в Тернополе. Фото: ГСЧС Тернопольщины

Кроме того, во время атаки были повреждены линии электроснабжения. Их уже восстановили.

Читайте также:

"Продолжаются работы по ликвидации пожара и обследование территории", — отметил мэр.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 1 мая РФ выпустила по Украине 210 беспилотников различных типов. 190 из них были сбиты силами ПВО. Есть попадания на 14 локациях.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украине удалось поразить российские самолеты на расстоянии около 1700 км. Речь идет о нескольких истребителях Су-57, а также истребителе-бомбардировщике Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области. Степень повреждений уточняется.

Тернополь война в Украине Шахед
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации