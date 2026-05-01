Головна Новини дня Тернопіль атакували 50 "Шахедів": є влучання та постраждалі

Тернопіль атакували 50 "Шахедів": є влучання та постраждалі

Дата публікації: 1 травня 2026 15:36
Термінова новина

Над Тернополем сьогодні було зафіксовано понад 50 "Шахедів". Внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. 10 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала.

"Станом на цю хвилину відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає", – йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
