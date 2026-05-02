Відео

Головна Новини дня РФ за добу 850 разів вдарила по Запоріжжю: є поранені

РФ за добу 850 разів вдарила по Запоріжжю: є поранені

Дата публікації: 2 травня 2026 07:51
РФ за добу 850 разів вдарила по Запоріжжю: є поранені
Пожежа після атаки РФ. Фото: Іван Федоров/  Telegram

Впродовж доби російські окупанти завдали 857 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення. Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Наслідки російської атаки на Запоріжжя

Російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Юрківці, Одарівці, Любицькому, Лісному, Щасливому, Зірниці, Рибальському, Оріхову, Микільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Копанях, Васинівці, Омельнику, Рівному, Червоній Криниці та Гуляйпільському.

Крім того, було запущено 620 безпілотників різної модифікації. Переважно це були FPV-дрони. А також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню.  

За добу було здійснено 203 удари з артилерії. Влучання зафіксовані в Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Також сьогодні Росія вдарила по обласному центру. Внаслідок атаки в житловому будинку вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони.

Запорізька область
Вибиті вікна у Запоріжжі. Фото: Іван Федоров/  Telegram

Як писали Новини.LIVE, у п’ятницю, 1 травня, Росія масовано атакувала Тернопіль. Поранено 10 людей, частина з них у важкому стані. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста.

Крім того, у ніч на 1 травня Росією було запущено по Україні 210 дронів. Сили ППО збили більшість із них — 190. Проте 20 БпЛА таки влучили на 14 локаціях.

Запоріжжя Іван Федоров війна в Україні
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
