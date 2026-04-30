У Росії дрони атакували одного з найбільших виробників вибухівки

Дим від пожежі на заводі після удару дрона. Фото: соцмережі

У Росії масштабна дронова тривога паралізувала роботу авіації в чотирьох регіонах. У ніч на 30 квітня під ударом безпілотників опинився ключовий завод із виробництва вибухівки у місті Дзержинськ, а вранці нова серія вибухів пролунала в Пермі, де напередодні СБУ вже вразила стратегічну нафтову інфраструктуру.

Новини.LIVE розповість, що відомо про вибухи в Росії у ніч проти 30 квітня.

В Росії у Дзержинську під атакою опинився завод вибухівки

У ніч проти 30 квітня російський військово-промисловий комплекс зазнав чергової атаки безпілотників. За даними з російських соцмереж та свідченьмісцевих мешканців, у місті Дзержинськ Нижньогородської області пролунали потужні вибухи. Очевидці зафіксували густий стовп диму, що підіймався в районі ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Тим часом російська влада наразі утримується від коментарів щодо нічного інциденту.

Пожежа та дим в області заводу. Фото: соцмережі

Зазначене підприємство є дуже важливим для функціонування Дзержинська та відіграє стратегічну роль в оборонно-хімічній галузі РФ. Завод із понад столітньою історією входить до структури військово-промислового комплексу країни і є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Варто зазначити, що цей стратегічний об'єкт вже неодноразово ставав мішенню для ударних дронів.

Дим розтягнувся на кілька кілометрів. Фото: кадр з відео

Паралельно з подіями у Нижньогородській області, неспокійно було і на Уралі. Вранці 30 квітня жителі Пермі почали масово повідомляти про нові вибухи.

Карта та вибухи, які були зафіксовані в Росії в ніч проти 30 квітня. Фото: Андрющенко Time

Масштаб загрози змусив Росавіацію ввести кілька тимчасових обмежень на прийом та випуск повітряних суден одразу в чотирьох летовищах. Роботу було паралізовано в аеропорту "Перм" (розташований на південний захід від самого міста), а також в аеропортах Бугульми (Татарстан), Уфи (Башкортостан) та Іжевська (Удмуртська Республіка).

Як уже повідомляли Новини.LIVE, вчора, 29 квітня, в Росії під атакою опинилися кілька нафтових об'єктів в Пермі та Орську. Внаслідок дронової атаки зайнялися сильні пожежі.

Також внаслідок влучних атак українських дронів, в Туапсе на НПЗ склалася критична ситуація. Там не можуть вже кілька днів поспіль загасити пожежу, вулицями тече розпечена нафта, а у море потрапило кілька тонн нафтопродуктів. Внаслідок цього в Кремлі чи не вперше відреагували на українську атаку.