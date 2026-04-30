У Росії дрони атакували одного з найбільших виробників вибухівки
У Росії масштабна дронова тривога паралізувала роботу авіації в чотирьох регіонах. У ніч на 30 квітня під ударом безпілотників опинився ключовий завод із виробництва вибухівки у місті Дзержинськ, а вранці нова серія вибухів пролунала в Пермі, де напередодні СБУ вже вразила стратегічну нафтову інфраструктуру.
В Росії у Дзержинську під атакою опинився завод вибухівки
У ніч проти 30 квітня російський військово-промисловий комплекс зазнав чергової атаки безпілотників. За даними з російських соцмереж та свідченьмісцевих мешканців, у місті Дзержинськ Нижньогородської області пролунали потужні вибухи. Очевидці зафіксували густий стовп диму, що підіймався в районі ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Тим часом російська влада наразі утримується від коментарів щодо нічного інциденту.
Зазначене підприємство є дуже важливим для функціонування Дзержинська та відіграє стратегічну роль в оборонно-хімічній галузі РФ. Завод із понад столітньою історією входить до структури військово-промислового комплексу країни і є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Варто зазначити, що цей стратегічний об'єкт вже неодноразово ставав мішенню для ударних дронів.
Паралельно з подіями у Нижньогородській області, неспокійно було і на Уралі. Вранці 30 квітня жителі Пермі почали масово повідомляти про нові вибухи.
Масштаб загрози змусив Росавіацію ввести кілька тимчасових обмежень на прийом та випуск повітряних суден одразу в чотирьох летовищах. Роботу було паралізовано в аеропорту "Перм" (розташований на південний захід від самого міста), а також в аеропортах Бугульми (Татарстан), Уфи (Башкортостан) та Іжевська (Удмуртська Республіка).
Як уже повідомляли Новини.LIVE, вчора, 29 квітня, в Росії під атакою опинилися кілька нафтових об'єктів в Пермі та Орську. Внаслідок дронової атаки зайнялися сильні пожежі.
Також внаслідок влучних атак українських дронів, в Туапсе на НПЗ склалася критична ситуація. Там не можуть вже кілька днів поспіль загасити пожежу, вулицями тече розпечена нафта, а у море потрапило кілька тонн нафтопродуктів. Внаслідок цього в Кремлі чи не вперше відреагували на українську атаку.