СБУ підірвала нафтовий хаб у Пермі за 1500 км від кордону
Дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ дісталися до глибокого тилу Росії, атакувавши лінійну нафтову станцію "Перм". Внаслідок влучань зайнялися майже всі нафтові резервуари.
Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Службі безпеки України.
В СБУ підтвердили атаку на НПЗ в Пермі
Цієї ночі українські спецслужби продемонстрували нові можливості ударів на велику відстань, атакувавши лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Перм". Об'єкт, що розташований за понад 1500 км від України, є критичною ланкою в системі АТ "Транснафта".
Ця станція виконує роль головного логістичного хабу, який розподіляє нафтові потоки у чотирьох різних напрямках, забезпечуючи сировиною зокрема і Пермський нафтопереробний завод.
Атаку здійснили фахівці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Унаслідок точних влучань дронів-камікадзе на території станції спалахнула пожежа надзвичайної складності. За наявною інформацією, вогонь охопив майже всі наявні на об'єкті резервуари для зберігання нафти.
Тимчасовий виконувач обов’язків Голови СБУ Євгеній Хмара прокоментував результати роботи спецпризначенців:
"СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури".
Експерти зазначають, що подібні операції виконуються в межах завдань, поставлених Президентом України щодо обмеження фінансових та енергетичних ресурсів окупантів. Виведення з ладу такого масштабного вузла, як ЛВДС "Перм", не лише б'є по нафтових доходах Кремля, а й серйозно ускладнює логістику пально-мастильних матеріалів для військових потреб РФ
Окрім того, Новини.LIVE писали, що про масштабну пожежу та вибухи повідомляли й в Орську. В Росії горить "Орськнафтооргсинтез" — це критично важливе підприємство холдингу "ФортеІнвест", яке здатне переробити майже 6 млн тонн нафти на рік.
Разом з тим Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про далекобійні атаки на Росію. Він зауважив, що будуть нові удари, які є відповіддю на російську агресію.