СБУ підірвала нафтовий хаб у Пермі за 1500 км від кордону

Пожежа на НПЗ. Фото: кадр з відео

Дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ дісталися до глибокого тилу Росії, атакувавши лінійну нафтову станцію "Перм". Внаслідок влучань зайнялися майже всі нафтові резервуари.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Службі безпеки України.

В СБУ підтвердили атаку на НПЗ в Пермі

Цієї ночі українські спецслужби продемонстрували нові можливості ударів на велику відстань, атакувавши лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Перм". Об'єкт, що розташований за понад 1500 км від України, є критичною ланкою в системі АТ "Транснафта".

Ця станція виконує роль головного логістичного хабу, який розподіляє нафтові потоки у чотирьох різних напрямках, забезпечуючи сировиною зокрема і Пермський нафтопереробний завод.

Дим в Пермі від пожежі на об'єкті. Фото: кадр з відео

Атаку здійснили фахівці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Унаслідок точних влучань дронів-камікадзе на території станції спалахнула пожежа надзвичайної складності. За наявною інформацією, вогонь охопив майже всі наявні на об'єкті резервуари для зберігання нафти.

Дим охопив місто на навколишні села. Фото: кадр з відео

Тимчасовий виконувач обов’язків Голови СБУ Євгеній Хмара прокоментував результати роботи спецпризначенців:

"СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури".

Експерти зазначають, що подібні операції виконуються в межах завдань, поставлених Президентом України щодо обмеження фінансових та енергетичних ресурсів окупантів. Виведення з ладу такого масштабного вузла, як ЛВДС "Перм", не лише б'є по нафтових доходах Кремля, а й серйозно ускладнює логістику пально-мастильних матеріалів для військових потреб РФ

Окрім того, Новини.LIVE писали, що про масштабну пожежу та вибухи повідомляли й в Орську. В Росії горить "Орськнафтооргсинтез" — це критично важливе підприємство холдингу "ФортеІнвест", яке здатне переробити майже 6 млн тонн нафти на рік.

Разом з тим Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про далекобійні атаки на Росію. Він зауважив, що будуть нові удари, які є відповіддю на російську агресію.