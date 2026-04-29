СБУ взорвала нефтяной хаб в Перми в 1500 км от границы

Пожар на НПЗ.

Дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ добрались до глубокого тыла России, атаковав линейную нефтяную станцию "Пермь". В результате попаданий загорелись почти все нефтяные резервуары.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Службе безопасности Украины.

В СБУ подтвердили атаку на НПЗ в Перми

Этой ночью украинские спецслужбы продемонстрировали новые возможности ударов на большое расстояние, атаковав линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Пермь". Объект, расположенный более чем в 1500 км от Украины, является критическим звеном в системе АО "Транснефть".

Эта станция выполняет роль главного логистического хаба, который распределяет нефтяные потоки в четырех разных направлениях, обеспечивая сырьем в том числе и Пермский нефтеперерабатывающий завод.

Дым в Перми от пожара на объекте.

Атаку осуществили специалисты Центра специальных операций "Альфа" СБУ. В результате точных попаданий дронов-камикадзе на территории станции вспыхнул пожар чрезвычайной сложности. По имеющейся информации, огонь охватил почти все имеющиеся на объекте резервуары для хранения нефти.

Читайте также:

Дым охватил город на окрестные села.

Временно исполняющий обязанности Председателя СБУ Евгений Хмара прокомментировал результаты работы спецназовцев:

"СБУ системно уменьшает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса рф, нарушает цепи поставок топлива для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры".

Эксперты отмечают, что подобные операции выполняются в рамках задач, поставленных Президентом Украины по ограничению финансовых и энергетических ресурсов оккупантов. Вывод из строя такого масштабного узла, как ЛПДС "Пермь", не только бьет по нефтяным доходам Кремля, но и серьезно усложняет логистику горюче-смазочных материалов для военных нужд РФ

Кроме того, Новини.LIVE писали, что о масштабном пожаре и взрывах сообщали и в Орске. В России горит "Орскнефтеоргсинтез" - это критически важное предприятие холдинга "ФортеИнвест", которое способно переработать почти 6 млн тонн нефти в год.

Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о дальнобойных атаках на Россию. Он отметил, что будут новые удары, которые являются ответом на российскую агрессию.