СБУ взорвала нефтяной хаб в Перми в 1500 км от границы
Дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ добрались до глубокого тыла России, атаковав линейную нефтяную станцию "Пермь". В результате попаданий загорелись почти все нефтяные резервуары.
Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Службе безопасности Украины.
В СБУ подтвердили атаку на НПЗ в Перми
Этой ночью украинские спецслужбы продемонстрировали новые возможности ударов на большое расстояние, атаковав линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Пермь". Объект, расположенный более чем в 1500 км от Украины, является критическим звеном в системе АО "Транснефть".
Эта станция выполняет роль главного логистического хаба, который распределяет нефтяные потоки в четырех разных направлениях, обеспечивая сырьем в том числе и Пермский нефтеперерабатывающий завод.
Атаку осуществили специалисты Центра специальных операций "Альфа" СБУ. В результате точных попаданий дронов-камикадзе на территории станции вспыхнул пожар чрезвычайной сложности. По имеющейся информации, огонь охватил почти все имеющиеся на объекте резервуары для хранения нефти.
Временно исполняющий обязанности Председателя СБУ Евгений Хмара прокомментировал результаты работы спецназовцев:
"СБУ системно уменьшает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса рф, нарушает цепи поставок топлива для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры".
Эксперты отмечают, что подобные операции выполняются в рамках задач, поставленных Президентом Украины по ограничению финансовых и энергетических ресурсов оккупантов. Вывод из строя такого масштабного узла, как ЛПДС "Пермь", не только бьет по нефтяным доходам Кремля, но и серьезно усложняет логистику горюче-смазочных материалов для военных нужд РФ
Кроме того, Новини.LIVE писали, что о масштабном пожаре и взрывах сообщали и в Орске. В России горит "Орскнефтеоргсинтез" - это критически важное предприятие холдинга "ФортеИнвест", которое способно переработать почти 6 млн тонн нефти в год.
Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о дальнобойных атаках на Россию. Он отметил, что будут новые удары, которые являются ответом на российскую агрессию.