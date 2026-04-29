Головна Новини дня Дрони атакували Орськ і Перм: НПЗ охопили гігантські пожежі

Дата публікації: 29 квітня 2026 12:19
Дим від пожежі в Пермі. Фото: росЗМІ

Глибокий тил Росії опинився під масованою атакою БпЛА: вибухи прогриміли в Орську та в Пермському краї, паралізувавши роботу великого НПЗ і нафтопровідної станції. Поки місцева влада евакуює працівників промислових зон, жителі Пермі скаржаться на наслідки екологічного забруднення від палаючих резервуарів — у містах буквально падає дощ з нафти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію з соцмереж та деяких росЗМІ.

В Росії горять НПЗ у Пермі та Орську

Вранці у середу, 29 квітня, безпілотники здійснили успішний наліт на промислові нафтові гіганти в глибокому тилу Російської Федерації. Найвіддаленішою точкою атаки став Орськ Оренбурзької області, розташований за 1400 км від лінії фронту.

Орск пожежа на НПЗ в Росії
Дим від пожежі на НПЗ в Орську. Фото: соцмережі

Там під ударом опинився завод "Орськнафтооргсинтез" — це критично важливе підприємство холдингу "ФортеІнвест", що переробляє близько 6 млн тонн нафти на рік. OSINT-аналітики підтвердили влучання в територію заводу, а мер міста Артем Воробйов запровадив режим безпеки, закликавши мешканців не підходити до вікон. Через загрозу в аеропорту Орська було екстрено обмежено польоти.

Паралельно з цим вибухи пролунали в Пермі. Губернатор краю Дмитро Махонін підтвердив атаку на промисловий майданчик, де після падіння дрона спалахнула потужна пожежа.

Орськ НПЗ пожежа
У Пермі небо затягло чорним їдким димом. Фото: росЗМІ

За даними моніторингових каналів вогонь охопив лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм", яка належить компанії "Транснафта". Цей об'єкт є ключовим вузлом для зберігання та перекачування сировини магістральними трубопроводами. Пожежа виявилася настільки масштабною, що в самій Пермі та навколишніх селах, як-от Култаєво, пройшов "чорний дощ". Очевидці скаржаться, що опади залишають жирні чорні плями на одязі, шкірі та автомобілях.

В Росії випав дощ з нафти
Плями на одязі від чорного дощу. Фото: соцмережі

Орський НПЗ та станція в Пермі відіграють ключову роль у забезпеченні паливом Уралу та Поволжя. Окрім бензину та дизеля, підприємство в Орську виготовляє авіаційний гас та бітум, значна частина яких йшла на експорт

Новини.LIVE повідомляли раніше, як у Генштабі ЗСУ підтвердили повторні удари дронами по НПЗ в Туапсе. У місті критична ситуація. 

Масштабна пожежа настільки вийшла з-під контролю, що деякими вулицями почала текти розпечена палаюча нафта. Деяких мешканців терміново евакуювали. Примітно, що атака на НПЗ в Туапсе змусила Кремль відреагувати. Це чи не перша реакція за всі роки війни, оскільки населення почало скаржитися на бездіяльність влади.

Разом з тим український президент Володимир Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії. Він сказав, що удари на відстань понад 1500 км є відповіддю на російську агресію проти України. 

пожежа НПЗ Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
