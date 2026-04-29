Дроны атаковали Орск и Пермь: НПЗ охватили гигантские пожары

Дроны атаковали Орск и Пермь: НПЗ охватили гигантские пожары

Дата публикации 29 апреля 2026 12:19
Дым от пожара в Перми. Фото: росСМИ

Глубокий тыл России оказался под массированной атакой БпЛА: взрывы прогремели в Орске и в Пермском крае, парализовав работу крупного НПЗ и нефтепроводной станции. Пока местные власти эвакуируют работников промышленных зон, жители Перми жалуются на последствия экологического загрязнения от горящих резервуаров - в городах буквально падает дождь из нефти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию из соцсетей и некоторых росСМИ.

В России горят НПЗ в Перми и Орске

Утром в среду, 29 апреля, беспилотники совершили успешный налет на промышленные нефтяные гиганты в глубоком тылу Российской Федерации. Самой отдаленной точкой атаки стал Орск Оренбургской области, расположенный в 1400 км от линии фронта.

Дым от пожара на НПЗ в Орске. Фото: соцсети

Там под ударом оказался завод "Орскнефтеоргсинтез" — это критически важное предприятие холдинга "ФортеИнвест", перерабатывающее около 6 млн тонн нефти в год. OSINT-аналитики подтвердили попадание в территорию завода, а мэр города Артем Воробьев ввел режим безопасности, призвав жителей не подходить к окнам. Из-за угрозы в аэропорту Орска были экстренно ограничены полеты.

Параллельно с этим взрывы прогремели в Перми. Губернатор края Дмитрий Махонин подтвердил атаку на промышленную площадку, где после падения дрона вспыхнул мощный пожар.

В Перми небо затянуло черным едким дымом. Фото: росСМИ

По данным мониторинговых каналов огонь охватил линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая принадлежит компании "Транснефть". Этот объект является ключевым узлом для хранения и перекачки сырья по магистральным трубопроводам. Пожар оказался настолько масштабным, что в самой Перми и окрестных селах, таких как Култаево, прошел "черный дождь". Очевидцы жалуются, что осадки оставляют жирные черные пятна на одежде, коже и автомобилях.

Пятна на одежде от черного дождя. Фото: соцсети

Орский НПЗ и станция в Перми играют ключевую роль в обеспечении топливом Урала и Поволжья. Кроме бензина и дизеля, предприятие в Орске производит авиационный керосин и битум, значительная часть которых шла на экспорт

Новини.LIVE сообщали ранее, как в Генштабе ВСУ подтвердили повторные удары дронами по НПЗ в Туапсе. В городе критическая ситуация.

Масштабный пожар настолько вышел из-под контроля, что по некоторым улицам начала течь раскаленная горящая нефть. Некоторых жителей срочно эвакуировали. Примечательно, что атака на НПЗ в Туапсе заставила Кремль отреагировать. Это едва ли не первая реакция за все годы войны, поскольку население начало жаловаться на бездействие властей.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России. Он сказал, что удары на расстояние более 1500 км являются ответом на российскую агрессию против Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
