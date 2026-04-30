В России дроны атаковали одного из крупнейших производителей взрывчатки

Дым от пожара на заводе после удара дрона. Фото: соцсети

В России масштабная дроновая тревога парализовала работу авиации в четырех регионах. В ночь на 30 апреля под ударом беспилотников оказался ключевой завод по производству взрывчатки в городе Дзержинск, а утром новая серия взрывов прогремела в Перми, где накануне СБУ уже поразила стратегическую нефтяную инфраструктуру.

Новини.LIVE расскажет, что известно о взрывах в России в ночь на 30 апреля.

В России в Дзержинске под атакой оказался завод взрывчатки

В ночь на 30 апреля российский военно-промышленный комплекс подвергся очередной атаке беспилотников. По данным из российских соцсетей и свидетельств местных жителей, в городе Дзержинск Нижегородской области раздались мощные взрывы. Очевидцы зафиксировали густой столб дыма, который поднимался в районе ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Между тем российские власти пока воздерживаются от комментариев относительно ночного инцидента.

Пожар и дым в области завода. Фото: соцсети

Указанное предприятие является очень важным для функционирования Дзержинска и играет стратегическую роль в оборонно-химической отрасли РФ. Завод с более чем столетней историей входит в структуру военно-промышленного комплекса страны и является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Стоит отметить, что этот стратегический объект уже неоднократно становился мишенью для ударных дронов.

Дым растянулся на несколько километров. Фото: кадр из видео

Параллельно с событиями в Нижегородской области, неспокойно было и на Урале. Утром 30 апреля жители Перми начали массово сообщать о новых взрывах.

Карта и взрывы, которые были зафиксированы в России в ночь на 30 апреля. Фото: Андрющенко Time

Масштаб угрозы вынудил Росавиацию ввести несколько временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов сразу в четырех аэропортах. Работа была парализована в аэропорту "Пермь" (расположен на юго-запад от самого города), а также в аэропортах Бугульмы(Татарстан), Уфы (Башкортостан) и Ижевска(Удмуртская Республика).

Как уже сообщали Новини.LIVE, вчера, 29 апреля, в России под атакой оказались несколько нефтяных объектов в Перми и Орске. В результате дроновой атаки загорелись сильные пожары.

Также в результате точных атак украинских дронов, в Туапсе на НПЗ сложилась критическая ситуация. Там не могут уже несколько дней подряд потушить пожар, по улицам течет раскаленная нефть, а в море попало несколько тонн нефтепродуктов. В результате в Кремле едва ли не впервые отреагировали на украинскую атаку.