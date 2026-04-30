Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России дроны атаковали одного из крупнейших производителей взрывчатки

В России дроны атаковали одного из крупнейших производителей взрывчатки

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 10:29
В России дроны атаковали одного из крупнейших производителей взрывчатки
Дым от пожара на заводе после удара дрона. Фото: соцсети

В России масштабная дроновая тревога парализовала работу авиации в четырех регионах. В ночь на 30 апреля под ударом беспилотников оказался ключевой завод по производству взрывчатки в городе Дзержинск, а утром новая серия взрывов прогремела в Перми, где накануне СБУ уже поразила стратегическую нефтяную инфраструктуру.

Новини.LIVE расскажет, что известно о взрывах в России в ночь на 30 апреля.

В России в Дзержинске под атакой оказался завод взрывчатки

В ночь на 30 апреля российский военно-промышленный комплекс подвергся очередной атаке беспилотников. По данным из российских соцсетей и свидетельств местных жителей, в городе Дзержинск Нижегородской области раздались мощные взрывы. Очевидцы зафиксировали густой столб дыма, который поднимался в районе ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Между тем российские власти пока воздерживаются от комментариев относительно ночного инцидента.

Пожежа Дзержинськ
Пожар и дым в области завода. Фото: соцсети

Указанное предприятие является очень важным для функционирования Дзержинска и играет стратегическую роль в оборонно-химической отрасли РФ. Завод с более чем столетней историей входит в структуру военно-промышленного комплекса страны и является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Стоит отметить, что этот стратегический объект уже неоднократно становился мишенью для ударных дронов.

Дзержинськ горить завод в Росії
Дым растянулся на несколько километров. Фото: кадр из видео

Параллельно с событиями в Нижегородской области, неспокойно было и на Урале. Утром 30 апреля жители Перми начали массово сообщать о новых взрывах.

Карта и взрывы, которые были зафиксированы в России в ночь на 30 апреля. Фото: Андрющенко Time

Масштаб угрозы вынудил Росавиацию ввести несколько временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов сразу в четырех аэропортах. Работа была парализована в аэропорту "Пермь" (расположен на юго-запад от самого города), а также в аэропортах Бугульмы(Татарстан), Уфы (Башкортостан) и Ижевска(Удмуртская Республика).

Как уже сообщали Новини.LIVE, вчера, 29 апреля, в России под атакой оказались несколько нефтяных объектов в Перми и Орске. В результате дроновой атаки загорелись сильные пожары.

Также в результате точных атак украинских дронов, в Туапсе на НПЗ сложилась критическая ситуация. Там не могут уже несколько дней подряд потушить пожар, по улицам течет раскаленная нефть, а в море попало несколько тонн нефтепродуктов. В результате в Кремле едва ли не впервые отреагировали на украинскую атаку.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации