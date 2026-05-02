РФ вдруге за вдень вдарила по маршрутці у Херсоні: поранений водій

Наслідки російського удару по маршрутці в Херсоні.

Російські окупанти у суботу, 2 травня, знову завдали удару по маршрутці в Херсоні. Це вже друга подібна атака за день. Внаслідок обстрілу водій отримав поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Херсона 2 травня

Прокудін зазначив, що близько 10:40 російський безпілотник влучив в автобус у Центральному районі Херсона.

"Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу", — розповів він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА, 2 травня російські окупанти атакували маршрутку в Херсоні та поранили сімох людей. Крім того, ворог вбив двох осіб.

Загарбники продовжують масований терор Херсонщини, атакуючи мирне населення та екстрені служби. Зокрема, нещодавно російський дрон вбив 65-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.