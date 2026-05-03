Россия атаковала Украину дронами: сбито почти 250 целей

Работа ППО.

Российские оккупанты в ночь на 3 мая атаковали Украину дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". В общем противник запустил 268 беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. Также на нескольких локациях есть попадания.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных дронов 3 мая.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили также о попадании баллистической ракеты и 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на одной.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 3 мая российские оккупанты ударили вблизи АЗС в Криничанской громаде. В результате обстрела пострадал автобус, который перевозил детей.

А 1 мая захватчики атаковали западные регионы Украины ударными дронами. В частности, под обстрелом оказались Ровно и Тернополь. В городах ликвидируют последствия ударов.