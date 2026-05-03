Росія атакувала Україну дронами: збито майже 250 цілей

Робота ППО.

Російські окупанти у ніч проти 3 травня атакували Україну дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". Загалом противник запустив 268 безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших. Також на декількох локаціях є влучання.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Російська атака на Україну 3 травня

Повітряний напад російських окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих та подавлених дронів 3 травня.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили також про влучання балістичної ракети та 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на одній.

Допис Повітряних сил ЗСУ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 3 травня російські окупанти вдарили поблизу АЗС у Криничанській громаді. Внаслідок обстрілу постраждав автобус, який перевозив дітей.

А 1 травня загарбники атакували західні регіони України ударними дронами. Зокрема, під обстрілом опинилися Рівне та Тернопіль. У містах ліквідовують наслідки ударів.