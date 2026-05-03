Головна Новини дня РФ атакувала АЗС під Дніпром та пошкодила автобус, який перевозив дітей

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 11:47
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 3 травня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у неділю, 3 травня, атакували Дніпропетровську область. Зокрема, противник завдав удару поблизу АЗС у Криничанській громаді. Внаслідок обстрілу постраждав також автобус, який перевозив дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини

"Зайнялася вантажівка. Пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи", — розповів Ганжа.

Російський обстріл Дніпропетровщини 3 травня
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілу поранення отримав десятирічний хлопчик, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім того, ушпиталені пʼятеро дорослих, серед яких вагітна 21-річна жінка, а 40-річна жінка — "важка". Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості.

Атака Росії на Дніпропетровщину 3 травня
Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що наразі близько 40 дітей з автобуса вже у Затишнянській громаді.

Читайте також:

"Громада готує гарячу їжу. Чекають батьків із Запоріжжя. Ті, кого не встигнуть забрати сьогодні, залишаться на ніч у громаді. Голова громади та місцеві поруч. Працюють, щоб підтримати дітей і стабілізувати їхній стан", — розповів він.

Удар Росії по Дніпропетровщині 3 травня
Пошкоджений автобус, який перевозив дітей. Фото: ДСНС

Відомо, що діти їхали до Івано-Франківської області на відпочинок.

Дописи Ганжи та Лукашука. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти 1 травня атакували Рівне та Тернопіль. Станом на 2 травня у містах тривали роботи з ліквідації наслідків ударів..

Крім того, вчора російські загарбники завдали удар по маршрутці в Херсоні, внаслідок чого загинули двоє людей та поранення отримали ще семеро. Згодом противник атакував ще одну маршрутку в Херсоні. Окупанти поранили водія.

війна Дніпропетровська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
