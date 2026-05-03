РФ атаковала АЗС под Днепром и повредила автобус, который перевозил детей
Российские оккупанты в воскресенье, 3 мая, атаковали Днепропетровскую область. В частности, противник нанес удар вблизи АЗС в Криничанской громаде. В результате обстрела пострадал также автобус, который перевозил детей.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Днепропетровщины
"Загорелся грузовик. Поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. На момент атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас их эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи", — рассказал Ганжа.
В результате обстрела ранения получил десятилетний мальчик, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, госпитализированы пятеро взрослых, среди которых беременная 21-летняя женщина, а 40-летняя женщина — "тяжелая". Состояние других раненых оценивают как средней тяжести.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что сейчас около 40 детей из автобуса уже в Затышнянской громаде.
"Община готовит горячую пищу. Ждут родителей из Запорожья. Те, кого не успеют забрать сегодня, останутся на ночь в общине. Председатель громады и местные рядом. Работают, чтобы поддержать детей и стабилизировать их состояние", — рассказал он.
Известно, что дети ехали в Ивано-Франковскую область на отдых.
Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты 1 мая атаковали Ровно и Тернополь. По состоянию на 2 мая в городах продолжались работы по ликвидации последствий ударов.
Кроме того, вчера российские захватчики нанесли удар по маршрутке в Херсоне, в результате чего погибли два человека и ранения получили еще семеро. Впоследствии противник атаковал еще одну маршрутку в Херсоне. Оккупанты ранили водителя.