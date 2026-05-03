Россияне ударили по многоэтажке в Кривом Роге

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 3 мая, атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Зафиксировано попадание по многоэтажному дому. Сейчас о раненых информации нет.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

Российский удар по многоэтажке в Кривом Роге 3 мая

"Попадание в многоэтажный дом", — отметил Вилкул.

На месте российского обстрела начата аварийно-спасательная операция и тушение пожара.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что загорелся пожар на шестом этаже. Сейчас информация о раненых уточняется.

Читайте также:

Посты Вилкула и Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию и Сумскую ОВА, российские оккупанты массированно атаковали общины Сумщины. В частности, в результате атаки уничтожен автомобиль полиции, а также зерновоз.

Кроме того, сегодня под российским огнем оказалась Днепропетровская область. Противник нанес удар вблизи АЗС. В результате обстрела пострадал автобус, который перевозил около 40 детей.

А в ночь на 3 мая захватчики атаковали Украину дронами и баллистической ракетой. Силы противовоздушной обороны уничтожили 249 беспилотников.