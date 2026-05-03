Россияне повредили общежитие в Днепре: фото

Российские войска 3 мая нанесли удар по жилому кварталу в Днепре. В результате атаки в город повреждено общежитие. Также известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Обстрел Днепра 3 мая

Обновлено в 17:09. Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки РФ на Днепр один человек погиб. Еще 11 человек пострадали, из них шестеро — госпитализированы.

"Враг нанес удар по жилому кварталу Днепра. Повреждено общежитие. Люди во время атаки были в подвале. Сейчас спасатели их эвакуируют", — рассказал Ганжа.

Известно, что в результате атаки пострадали два человека: 24-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, его госпитализировали. В то же время 37-летней женщине оказали помощь на месте.

Как писали Новини.LIVE, сегодня россияне ударили по многоэтажке в Кривом Роге. В результате обстрела двое детей отравились продуктами горения.

Кроме того, армия РФ атаковали Сумскую область. Под вражеским огнем оказались зерновоз и автомобиль полиции. Известно, что один человек погиб, а еще десять получили ранения.