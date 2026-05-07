Обстрел Днепра: повреждены дома, авто и гаражи

Российский обстрел Днепра 7 мая. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в ночь на 7 мая атаковали Днепр. В результате обстрела есть раненые и значительные разрушения. Известно, что вражеские дроны наносили удары по одному из спальных районов города.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук.

Российский обстрел Днепра 7 мая

Около трех часов ночи Россия атаковала Днепр беспилотниками. В результате обстрела повреждены дома, автомобили и гаражи. Кроме того, в многоэтажке вспыхнула газовая труба.

Повреждена многоэтажка в Днепре в результате российского обстрела 7 мая. Фото: Днепропетровская ОВА

Жители рассказали, что очень испугались, а также слышали гул дронов. По их словам, это уже не первая атака на этот спальный район, но такие последствия впервые.

Поврежденный автомобиль. Фото: Днепропетровская ОВА

Известно, что в результате российского обстрела ранения получили 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.

Сейчас на месте ударов работают коммунальщики, которые разбирают завалы.

"Тяжело прошла эта ночь. За детей очень переживала. Животные у нас тоже в доме, тоже испугались очень. Как в фильме ужасов. У моих детей там вообще все вылетело", — отметила женщина.

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: Днепропетровская ОВА

Кроме того, сегодня в Днепре объявлен День траура по погибшим в результате трех предыдущих атак с 25 апреля по 6 мая.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, 7 мая во время российского обстрела Днепра пострадали также инфраструктурные и культурные объекты города. В частности, разрушениям подвергся Днепровский национальный театр оперы и балета.

А 3 мая российские захватчики ударили по жилому кварталу в Днепре. Враг повредил общежитие. В результате атаки погиб человек, еще 11 получили ранения.