Обстрел Днепра: повреждены дома, авто и гаражи
Российские оккупанты в ночь на 7 мая атаковали Днепр. В результате обстрела есть раненые и значительные разрушения. Известно, что вражеские дроны наносили удары по одному из спальных районов города.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук.
Российский обстрел Днепра 7 мая
Около трех часов ночи Россия атаковала Днепр беспилотниками. В результате обстрела повреждены дома, автомобили и гаражи. Кроме того, в многоэтажке вспыхнула газовая труба.
Жители рассказали, что очень испугались, а также слышали гул дронов. По их словам, это уже не первая атака на этот спальный район, но такие последствия впервые.
Известно, что в результате российского обстрела ранения получили 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.
Сейчас на месте ударов работают коммунальщики, которые разбирают завалы.
"Тяжело прошла эта ночь. За детей очень переживала. Животные у нас тоже в доме, тоже испугались очень. Как в фильме ужасов. У моих детей там вообще все вылетело", — отметила женщина.
Кроме того, сегодня в Днепре объявлен День траура по погибшим в результате трех предыдущих атак с 25 апреля по 6 мая.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, 7 мая во время российского обстрела Днепра пострадали также инфраструктурные и культурные объекты города. В частности, разрушениям подвергся Днепровский национальный театр оперы и балета.
А 3 мая российские захватчики ударили по жилому кварталу в Днепре. Враг повредил общежитие. В результате атаки погиб человек, еще 11 получили ранения.