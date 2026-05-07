РФ атаковала Днепр: в городе повреждены дома и горит квартира

Поврежденный дом.

Российские оккупанты в ночь на 7 мая нанесли удары по Днепру. В городе из-за вражеской атаки повреждены дома и пострадал человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Первые последствия обстрела Днепра

"Один человек получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Загорелась квартира в 5-этажном доме. Повреждены несколько домов рядом и машины", — написал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Чем именно был атакован город, пока неизвестно. Однако Воздушные силы ВСУ предупреждали, что во время угрозы применения баллистики была зафиксирована скоростная цель курсом на Павлоград Днепропетровской области.

Как сообщало Новини.LIVE, 3 мая россияне тоже нанесли удар по жилому кварталу в Днепре. Из-за атаки было повреждено общежитие и пострадали люди.

