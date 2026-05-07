РФ атакувала Дніпро: у місті пошкоджені будинки та горить квартира
Російські окупанти в ніч проти 7 травня завдали ударів по Дніпру. У місті через ворожу атаку пошкоджені будинки та постраждала людина.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.
Перші наслідки обстрілу Дніпра
"Одна людина дістала поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялася квартира у 5-поверховому будинку. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки", — написав глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.
Чим саме було атаковано місто, наразі невідомо. Однак Повітряні сили ЗСУ попереджали, що під час загрози застосування балістики було зафіксовано швидкісну ціль курсом на Павлоград Дніпропетровської області.
Як повідомляло Новини.LIVE, 3 травня росіяни теж завдали удару по житловому кварталу в Дніпрі. Через атаку було пошкоджено гуртожиток та постраждали люди.
Також ми писали, що 25 квітня окупанти теж вдарили по Дніпру. Після атаки у місті палав об'єкт інфраструктури.