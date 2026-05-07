Головна РФ атакувала Дніпро: у місті пошкоджені будинки та горить квартира

РФ атакувала Дніпро: у місті пошкоджені будинки та горить квартира

Дата публікації: 7 травня 2026 04:59
Пошкоджений будинок. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти в ніч проти 7 травня завдали ударів по Дніпру. У місті через ворожу атаку пошкоджені будинки та постраждала людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Перші наслідки обстрілу Дніпра

"Одна людина дістала поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялася квартира у 5-поверховому будинку. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки", — написав глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

Чим саме було атаковано місто, наразі невідомо. Однак Повітряні сили ЗСУ попереджали, що під час загрози застосування балістики було зафіксовано швидкісну ціль курсом на Павлоград Дніпропетровської області.

Дніпро під ударом 7 травня
Пост глави ОВА про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, 3 травня росіяни теж завдали удару по житловому кварталу в Дніпрі. Через атаку було пошкоджено гуртожиток та постраждали люди.

Також ми писали, що 25 квітня окупанти теж вдарили по Дніпру. Після атаки у місті палав об'єкт інфраструктури.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
