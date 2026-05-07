Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Войска РФ обстреляли Днепр: пострадал оперный театр

Войска РФ обстреляли Днепр: пострадал оперный театр

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 13:14
Войска РФ обстреляли Днепр: пострадал оперный театр
Последствия атаки России по Днепру. Фото: Днепропетровская ОГА

Во время очередного российского обстрела Днепра, который произошел 7 мая, повреждения получили инфраструктурные и культурные объекты города. Пострадал Днепровский национальный театр оперы и балета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Днепропетровской ОГА.

Последствия российских атак по Днепру

Российские войска совершили очередной удар по территории Днепра. Вследствие вражеской атаки в городе возник пожар. По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Атака на Дніпро 7 травня
Выбитое стекло. Фото: Днепропетровская ОГА

Ударная волна нанесла материальный ущерб местной инфраструктуре. Значительные разрушения понесло одно из предприятий пищевой промышленности, где мощным взрывом выбило стекла. Кроме того, механические повреждения получил по меньшей мере один легковой автомобиль.

null
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот

От последствий обстрела также пострадали учреждения культуры. В частности, разбитые окна зафиксировали в Днепровском национальном театре оперы и балета.

Читайте также:
Вибухи в Дніпрі
Выбитое окно. Фото: Днепропетровская ОГА

Ранее Новини.LIVE сообщали о серии мощных взрывов в Днепре в ночь на 7 мая. В результате атаки были повреждены дома и разбиты окна, горела квартира.

Также утром в Днепре в четверг, 7 мая, взорвалась машина. Известно, что в результате этого травмировались двое мужчин, продолжается расследование.

Днепр обстрелы разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации