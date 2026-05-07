Войска РФ обстреляли Днепр: пострадал оперный театр

Последствия атаки России по Днепру.

Во время очередного российского обстрела Днепра, который произошел 7 мая, повреждения получили инфраструктурные и культурные объекты города. Пострадал Днепровский национальный театр оперы и балета.

Данные от Днепропетровской ОГА.

Российские войска совершили очередной удар по территории Днепра. Вследствие вражеской атаки в городе возник пожар. По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Ударная волна нанесла материальный ущерб местной инфраструктуре. Значительные разрушения понесло одно из предприятий пищевой промышленности, где мощным взрывом выбило стекла. Кроме того, механические повреждения получил по меньшей мере один легковой автомобиль.

От последствий обстрела также пострадали учреждения культуры. В частности, разбитые окна зафиксировали в Днепровском национальном театре оперы и балета.

Ранее Новини.LIVE сообщали о серии мощных взрывов в Днепре в ночь на 7 мая. В результате атаки были повреждены дома и разбиты окна, горела квартира.

Также утром в Днепре в четверг, 7 мая, взорвалась машина. Известно, что в результате этого травмировались двое мужчин, продолжается расследование.