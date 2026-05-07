Війська РФ обстріляли Дніпро: постраждав оперний театр

Наслідки атаки Росії по Дніпру.

Під час чергового російського обстрілу Дніпра, який стався 7 травня, пошкоджень зазнали інфраструктурні та культурні об'єкти міста. Постраждав Дніпровський національний театр опери та балету.

Російські війська здійснили черговий удар по території Дніпра. Внаслідок ворожої атаки в місті виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

Ударна хвиля завдала матеріальної шкоди місцевій інфраструктурі. Значних руйнувань зазнало одне з підприємств харчової промисловості, де потужним вибухом вибило шибки. Крім того, механічних пошкоджень отримав щонайменше один легковий автомобіль.

Від наслідків обстрілу також постраждали заклади культури. Зокрема, потрощені вікна зафіксували у Дніпровському національному театрі опери та балету.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про серію потужних вибухів у Дніпрі в ніч проти 7 травня. Внаслідок атаки було пошкоджено будинки та потрощені вікна, горіла квартира.

Також вранці у Дніпрі в четвер, 7 травня, вибухнула автівка. Відомо, що внаслідок цього травмувалося двоє чоловіків, триває розслідування.