Головна Новини дня Війська РФ обстріляли Дніпро: постраждав оперний театр

Війська РФ обстріляли Дніпро: постраждав оперний театр

Дата публікації: 7 травня 2026 13:14
Наслідки атаки Росії по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під час чергового російського обстрілу Дніпра, який стався 7 травня, пошкоджень зазнали інфраструктурні та культурні об'єкти міста. Постраждав Дніпровський національний театр опери та балету. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російських атак по Дніпру

Російські війська здійснили черговий удар по території Дніпра. Внаслідок ворожої атаки в місті виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

Атака на Дніпро 7 травня
Вибите скло. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ударна хвиля завдала матеріальної шкоди місцевій інфраструктурі. Значних руйнувань зазнало одне з підприємств харчової промисловості, де потужним вибухом вибило шибки. Крім того, механічних пошкоджень отримав щонайменше один легковий автомобіль.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

Від наслідків обстрілу також постраждали заклади культури. Зокрема, потрощені вікна зафіксували у Дніпровському національному театрі опери та балету.

Вибите вікно. Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше Новини.LIVE повідомляли про серію потужних вибухів у Дніпрі в ніч проти 7 травня. Внаслідок атаки було пошкоджено будинки та потрощені вікна, горіла квартира.

Також вранці у Дніпрі в четвер, 7 травня, вибухнула автівка. Відомо, що внаслідок цього травмувалося двоє чоловіків, триває розслідування.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
