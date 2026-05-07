У Дніпрі вибухнула автівка: двоє чоловіків поранено

Поліція працює на місці вибуху. Фото: Нацполіція України

У Соборному районі Дніпра зранку у четвер, 7 травня, стався вибух припаркованого автомобіля, унаслідок якого двоє чоловіків отримали травми. На місці події працюють посилені групи поліції та вибухотехніки, які з'ясовують причини інциденту.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області, передає Новини.LIVE.

У Дніпрі вибухнув автомобіль

Сьогодні, 7 травня, у Соборному районі Дніпра пролунав вибух, який налякав мешканців навколишніх будинків. За попередніми даними правоохоронців, епіцентром стала автівка, що була припаркована на вулиці.

Внаслідок цього вибуху поранення отримали двоє чоловіків. Їм одразу надали першу допомогу та передали медикам.

Зараз на місці події розгорнуто оперативний штаб. Там працює слідчо-оперативна група, криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби, які ретельно оглядають понівечений транспортний засіб.

Поліцейські намагаються встановити, що саме стало причиною вибуху — технічна несправність чи спрацювання вибухового пристрою. Всі обставини та деталі інциденту наразі з'ясовуються.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про російську атаку про Дніпру. У ніч проти 7 травня окупанти завдали удару по житловому масиву міста.

Кілька днів тому, 4 травня, у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину. Він застосував зброю проти працівників ТЦК.