В Днепре взорвался автомобиль: двое мужчин ранены

Полиция работает на месте взрыва. Фото: Нацполиция Украины

В Соборном районе Днепра утром в четверг, 7 мая, произошел взрыв припаркованного автомобиля, в результате которого двое мужчин получили травмы. На месте происшествия работают усиленные группы полиции и взрывотехники, которые выясняют причины инцидента.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.

В Днепре взорвался автомобиль

Сегодня, 7 мая, в Соборном районе Днепра прогремел взрыв, который напугал жителей окрестных домов. По предварительным данным правоохранителей, эпицентром стала машина, которая была припаркована на улице.

В результате этого взрыва ранения получили двое мужчин. Им сразу оказали первую помощь и передали медикам.

Сейчас на месте происшествия развернут оперативный штаб. Там работает следственно-оперативная группа, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы, которые тщательно осматривают изуродованное транспортное средство.

Читайте также:

Полицейские пытаются установить, что именно стало причиной взрыва - техническая неисправность или срабатывание взрывного устройства. Все обстоятельства и детали инцидента сейчас выясняются.

Ранее Новини.LIVE сообщал о российской атаке о Днепре. В ночь на 7 мая оккупанты нанесли удар по жилому массиву города.

Несколько дней назад, 4 мая, в Днепре мужчина устроил стрельбу. Он применил оружие против работников ТЦК.