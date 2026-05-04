У Дніпрі чоловік стріляв по працівниках ТЦК

Працівник поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Дніпрі чоловік розпочав стрілянину під час перевірки документів працівниками ТЦК. Місцевий мешканець відкрив вогонь у бік групи оповіщення, в результаті чого було травмовано двох співробітників.

Про це повідомили у поліції міста.

Інцидент стався 4 травня у Соборному районі міста. За попередніми даними, місцевий мешканець відкрив вогонь у бік групи оповіщення під час проведення відповідних заходів.

У результаті стрілянини поранення отримали двоє військовослужбовців ТЦК.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Повідомлення поліції Дніпра.

Як раніше писали Новини.LIVE, у Рівненській області чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському. Внаслідок стрілянини двоє осіб зазнали поранень.

Згодом зловмисника затримали. Слідчі повідомили про підозру 48-річному військовослужбовцю ЗСУ у званні солдата, причетному до інциденту. За даними правоохоронців, ще у жовтні 2024 року він самовільно залишив місце служби.