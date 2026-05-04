Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі чоловік стріляв по працівниках ТЦК

У Дніпрі чоловік стріляв по працівниках ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 19:04
У Дніпрі чоловік стріляв по працівниках ТЦК
Працівник поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Дніпрі чоловік розпочав стрілянину під час перевірки документів працівниками ТЦК. Місцевий мешканець відкрив вогонь у бік групи оповіщення, в результаті чого було травмовано двох співробітників.

Про це повідомили у поліції міста, передає Новини.LIVE.

Чоловік влаштував стрілянину у Дніпрі

Інцидент стався 4 травня у Соборному районі міста. За попередніми даними, місцевий мешканець відкрив вогонь у бік групи оповіщення під час проведення відповідних заходів.

У результаті стрілянини поранення отримали двоє військовослужбовців ТЦК.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Читайте також:
У Дніпрі сталася стрілянина
Повідомлення поліції Дніпра. Фото: скриншот з Facebook

Як раніше писали Новини.LIVE, у Рівненській області чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському. Внаслідок стрілянини двоє осіб зазнали поранень.

Згодом зловмисника затримали. Слідчі повідомили про підозру 48-річному військовослужбовцю ЗСУ у званні солдата, причетному до інциденту. За даними правоохоронців, ще у жовтні 2024 року він самовільно залишив місце служби.

стрілянина Дніпро ТЦК та СП
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації