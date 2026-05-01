Стрілянина по ТЦК: на Рівненщині оголосили підозру військовому

Стрілянина по ТЦК: на Рівненщині оголосили підозру військовому

Дата публікації: 1 травня 2026 17:36
Стрілянина по ТЦК: на Рівненщині оголосили підозру військовому
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: gp.gov.ua

У Рівненській області оголосили підозру 48-річному військовослужбовцю ЗСУ у званні "солдат", який стріляв по працівниках Територіального центру комплектуванню та поліцейському. Правоохоронці встановили, що у жовтні 2024 року фігурант самовільно залишив військову частину. Внаслідок стрілянини двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у пʼятницю, 1 травня, передає Новини.LIVE.

Стрілянина по представниках ТЦК та поліцейському на Рівненщині

"29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району він під’їхав на велосипеді до службового автомобіля, у якому перебували працівники ТЦК та поліцейський. Діставши з сумки автоматичну зброю, здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу двоє людей отримали тілесні ушкодження від уламків скла, внаслідок чого їх госпіталізували. Крім того, ще двоє осіб, які перебували в авто, не постраждали. Відомо, що службовий транспорт зазнав механічних пошкоджень.

Після стрілянини фігурант втік та переховувався у підвалі покинутого помешкання. Правоохоронці розшукали його та затримали. Під час обшуку було вилучено: 

  • автоматичну зброю;
  • майже 500 набоїв;
  • гранату;
  • предмет, схожий на глушник. 
Стрілянина у Рівненській області 29 квітня
Обшуки у фігуранта. Фото: gp.gov.ua
Граната
Вилучена граната. Фото: gp.gov.ua
Стрілянина по ТЦК та поліцейському у Рівненській області
Зброя, яку знайшли у нападника. Фото: gp.gov.ua

Дії зловмисника кваліфікували як закінчений замах на вбивство та дезертирство

"Прокурори подали до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Рівненщини, 29 квітня чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях групи оповіщення та поліцейському. Правоохоронці оголошували спецоперацію з розшуку фігуранта.

А 28 квітня у Хмельницькому сталася стрілянина. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. На щастя, люди не постраждали.

стрілянина Рівненська область ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
