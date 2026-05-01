Главная Новости дня Стрельба по ТЦК: в Ровенской области объявили подозрение военному

Дата публикации 1 мая 2026 17:36
Стрельба по ТЦК: в Ровенской области объявили подозрение военному
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: gp.gov.ua

В Ровенской области объявили подозрение 48-летнему военнослужащему ВСУ в звании "солдат", который стрелял по работникам Территориального центра комплектования и полицейскому. Правоохранители установили, что в октябре 2024 года фигурант самовольно оставил воинскую часть. В результате стрельбы два человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 1 мая, передает Новини.LIVE.

Стрельба по представителям ТЦК и полицейскому в Ровенской области

"29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК и полицейский. Достав из сумки автоматическое оружие, совершил несколько очередей выстрелов в направлении авто", — говорится в сообщении.

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла, в результате чего их госпитализировали. Кроме того, еще два человека, которые находились в авто, не пострадали. Известно, что служебный транспорт получил механические повреждения.

После стрельбы фигурант сбежал и скрывался в подвале заброшенного помещения. Правоохранители разыскали его и задержали. Во время обыска было изъято:

  • автоматическое оружие;
  • почти 500 патронов;
  • гранату;
  • предмет, похожий на глушитель.
Обыски у фигуранта. Фото: gp.gov.ua
Изъятая граната. Фото: gp.gov.ua
Оружие, которое нашли у нападавшего. Фото: gp.gov.ua

Действия злоумышленника квалифицировали как законченное покушение на убийство и дезертирство.

"Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Ровенской области, 29 апреля мужчина открыл огонь по военнослужащим группы оповещения и полицейскому. Правоохранители объявляли спецоперацию по розыску фигуранта.

А 28 апреля в Хмельницком произошла стрельба. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. К счастью, люди не пострадали.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

